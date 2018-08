Nuoto, Europei 2018: Federica Pellegrini in finale nei 100 stile. Clamorosa eliminazione della danese Blume

Federica Pellegrini è in finale nei 100 stile libero degli Europei di nuoto. La veneta centra l’obiettivo che si era prefissata ad inizio manifestazione, conquistando l’accesso alla gara che vale le medaglie con l’ottavo ed ultimo tempo disponibile, fissando il cronometro sul 54”28.

Nella sua semifinale Pellegrini ha chiuso al quarto posto, dopo un passaggio troppo lento nei primi cinquanta (26”44) e dopo una discreta rimonta nella seconda vasca. Inarrivabile la svedese Sarah Sjoestroem, che ha stabilito il nuovo record dei campionati con 52”67.

Nell’altra semifinale dopo un inizio velocissimo (23”98), la danese Pernille Blume, tra le favorite per la medaglia d’oro, è incredibilmente crollata nella seconda vasca, chiudendo addirittura in sesta posizione e con un altissimo tempo di 54”71. Una scelta veramente scellerata quella di Blume, che ha portato poi la francese Charlotte Bonnet a toccare per prima in 53’55.













foto: Shutterstock