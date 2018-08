Nuoto, Europei 2018. Simona Quadarella: “Sono contenta per il personale, non potevo chiedere di meglio”

Un trionfo davvero mostruoso, mai messo in discussione. Arriva la doppietta d’oro per Simona Quadarella agli Europei di nuoto in quel di Glasgow: l’azzurra, dopo gli 800 stile libero, si impone anche nei 1500 stile libero. 15:51.61 il tempo dell’azzurra che ha battuto la tedesca Koehler e l’ungherese Kesely. È lei la vera regina del mezzofondo.

“Sono contenta. Ho anche abbassato il mio personale, molto bene. Ho fatto una fatica immane, ma va bene. Ho cercato di non mollare nemmeno un centimetro, non potevo chiedere di meglio. In acqua viene fuori questa mia cattiveria che mi fa vincere. Sto facendo bene, quest’anno ho lavorato tanto. Posso dire di esser forte” le sue parole nel post gara alla Rai.













