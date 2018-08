Nuoto, Europei 2018: Simona Quadarella IMPERATRICE D’EUROPA! Dominio netto, avversarie travolte nei 1500 sl!

E’ la regina incontrastata del mezzofondo europeo. Un motoscafo che solca le acque con una bracciata potente ed inesorabile, un ritmo indemoniato impossibile da mantenere per chiunque. Era la grande favorita e ha risposto presente: Simona Quadarella, dopo l’oro degli 800 sl, ha trionfato anche nei 1500 sl agli Europei di nuoto a Glasgow, in Scozia. Medaglia d’argento per la tedesca Sarah Koehler, bronzo per l’ungherese Ajna Kesely, staccate rispettivamente di 6″24 e 11″61, a testimonianza di una vittoria mai in discussione.

Ci ha provato proprio la tedesca Koehler ad impensierire la fuoriclasse romana, rimanendo in scia all’azzurra fino ai 600 metri. Qui la 19enne del Bel Paese ha impresso il primo strappo, guadagnando subito mezzo secondo in appena due vasche. Agli 800 il gap saliva a 1″45 e, di fatto, la gara era ormai già decisa. Quadarella volava letteralmente con una progressione dominante, aumentando gradualmente il nettissimo vantaggio sulle avversarie.

15’51″61 il crono con cui la neo-campionessa d’Europa ha messo il sigillo ad una rassegna continentale da dittatrice, migliorando anche il primato personale (15″53″86). A questo punto, con la mente libera e due ori già in saccoccia, chissà che Quadarella, già bronzo nei 1500 sl ai Mondiali 2017, non si regali una nuova impresa anche nei 400 sl, distanza dove ha compiuto notevoli passi avanti avendo lavorato anche sulla velocità pura.

Da oggi, accanto ai Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti e Federica Pellegrini, l’Italia vanta un nuovo fenomeno da gustarsi e che promette scintille in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.