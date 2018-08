Sabato 25 agosto alle ore 20.30 scenderanno in campo per l’anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 Napoli e Milan. Lo stadio San Paolo è pronto per essere teatro di una sfida molto interessante tra partenopei e rossoneri.

Gli uomini di Carlo Ancelotti sono reduci dal successo all’esordio nella difficile trasferta di Roma contro la Lazio e davanti al loro pubblico vogliono centrare il bersaglio grosso per dare continuità ai propri risultati. Un Napoli a corrente alternata quello che abbiamo visto all’Olimpico: male nei primi 25 minuti e bene nella fase finale del primo tempo e per metà della ripresa. Ciò è stato sufficiente per conquistare i tre punti contro i biancocelesti ma le aspettative del tecnico sono altre.

Sulla sponda milanista si tratta dell’esordio. I rossoneri non sono scesi in campo contro il Genoa a San Siro, rispettando la decisione dei rossoblu di non giocare in conseguenza dei tragici eventi di Genova. Per cui, per Gattuso e i suoi sarà un battesimo del fuoco. Di sicuro, l’osservato speciale del match sarà Gonzalo Higuain, grande ex della piazza pertenopea, che dopo le avventure sotto il Vesuvio e a Torino (alla Juve), ha sposato la causa milanese. Vedremo di cosa sarà capace.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Napoli-Milan, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della partita che sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

Napoli-Milan, seconda giornata Serie A: quando si gioca, orario e come vederla in tv e streaming

Sabato 25 agosto

ore 20.30 Napoli – Milan

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn dunque potrete vederla su smart tv, computer, cellulari, tablet, consolle per videogiochi e tutti i dispositivi collegati alla rete internet.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com