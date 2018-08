MotoGP oggi (sabato 4 agosto), Qualifiche GP Repubblica Ceca: come vederle in tv su Sky e TV8. Il programma completo

Sabato caldo a Brno. Oggi sono in programma le qualifiche del GP della Repubblica Ceca. In MotoGP è ovviamente Marc Marquez l’uomo da battere, leader del Mondiale con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. Il pilota della Honda è stato dominante nella prima parte di stagione e promette di fare altrettanto nella seconda, volando verso quello che sarebbe il settimo titolo iridato della sua giovane carriera. A provare ad impedirglielo, oltre al Dottore, che finora pur senza mai vincere ha portato la Yamaha oltre i suoi limiti, anche Andrea Dovizioso, a caccia di riscatto dopo una prima parte al di sotto della aspettative.

Il sabato di Brno comincerà con le prove libere 3, seguite poi dalle qualifiche. Tutta la giornata sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà le qualifiche delle tre classi in diretta.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di prove libere e qualifiche di MotoGP.

Il programma

Sabato 4 agosto

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche













