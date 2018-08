MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: domani la gara. Orario d’inizio e su che canale vederla in tv

Domenica 5 agosto si disputerà il GP della Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Brno andrà in scena la prima gara dopo la lunga pausa estiva, si preannuncia grande spettacolo con tanti piloti in grado di lottare per la vittoria in uno degli appuntamenti più tradizionale del calendario. Marc Marquez come sempre partirà da grande favorito della vigilia, desideroso di allungare in classifica generale e di avvicinarsi al titolo iridato ma questa pista va sempre tenuto in considerazione Valentino Rossi che può piazzare la zampata in sella alla sua Yamaha. Atteso un pronto riscatto da parte di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo con la Ducati, possono fare bene anche Danilo Petrucci e Dani Pedrosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 5 AGOSTO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP REPUBBLICA CECA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista anche la diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













