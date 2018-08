MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: come vedere la gara gratis e in chiaro. L’orario e il programma su TV8

Dopo un sabato particolarmente intenso a livello di qualifiche, è tempo delle gare per il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Sul tracciato di Brno, infatti, saranno di scena le tre classi per altrettante gare che si annunciano quanto mai imprevedibili.

Si incomincerà, come sempre, alle ore 11.00 con la gara della Moto3 che non vedrà al via il leader della classifica generale, Jorge Martin, che si è infortunato al braccio sinistro nel corso delle prime prove libere di venerdì. Alle ore 12.20 sarà la volta della Moto2, per l’ennesimo capitolo del duello tra Francesco “Pecco” Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira, in una sfida sul filo dei centesimi e dei punti. Alle ore 14.00, poi, toccherà alla classe regina, con Marc Marquez che proverà ad avvicinarsi ulteriormente al suo quinto titolo in MotoGP. Lo spagnolo, però, avrà il mirino di tutti i rivali sulla schiena, con le Ducati e le Yamaha pronte a mettergli i bastoni tra le ruote.

La copertura delle tre gare sarà affidata a SkySport (tramite i canali SkySport1 e SkySport MotoGP) mentre per l’occasione la diretta degli eventi sarà disponibile anche su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre).

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dei tre Gran Premi, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione sul tracciato di Brno.

PROGRAMMA GP REPUBBLICA CECA 2018

Programmazione Sky Sport1, Sky SportMotoGP e TV8

Domenica 5 agosto

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

Repliche:

Gara Moto3: ore 16.15, 20.00, 22.45, 02.00 su SkySport MotoGP, ore 16.15 su SkySport1

Gara Moto2: ore 16.45, 21.15 su SkySport MotoGP, ore 16.45 su SkySport1

Gara MotoGP: ore 17.15, 23.15, 03.00 su SkySport MotoGP, ore 17.15 e 23.00 su SkySport1

foto: Valerio Origo