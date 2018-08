MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: Andrea Dovizioso è il più veloce anche nel warm-up, davanti a Lorenzo e Marquez, Rossi è solo decimo

Il Warm-up del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP non cambia le carte in tavola. La Ducati c’è, eccome, ma la Honda non è da meno. Andrea Dovizioso, infatti, dopo la pole position di ieri fa segnare anche il miglior tempo nell’ultimo turno che precede la gara con un ottimo 1:56.177. La bontà della moto di Borgo Panigale è confermata dal secondo posto del suo compagno, Jorge Lorenzo, distante appena 96 millesimi. Terza posizione per Marc Marquez (Honda) che ha proseguito con la sua solita doppia gomma Hard, mettendo in mostra un ottimo passo. Lo spagnolo ha chiuso a poco più di un decimo dalla vetta. Buona prestazione anche per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) quarto a 159 millesimi, mentre al quinto posto troviamo Maverick Vinales (Yamaha) che, sfruttando la gomma Soft al posteriore, si è portato a due decimi da Dovizioso.

Completano le prime dieci posizioni Andrea Iannone (Suzuki) che, dopo un “lungo” che lo ha visto finire nella ghiaia senza conseguenze, ha concluso il turno in sesta posizione a 224 millesimi dall’ex compagno di scuderia, quindi al settimo posto troviamo il malese Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3) a 460, ottavo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 519, nono l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 556, mentre è solo decimo Valentino Rossi (Yamaha) a 611. Il “Dottore” ha scelto di girare con gomma Media all’anteriore e Hard al posteriore, ma non riuscendo mai ad avvicinarsi ai migliori. Il suo compagno di team, invece, ha optato per la Soft che, molto probabilmente, in gara farà enorme fatica. La speranza della casa di Iwata è che le temperature (già alte) non raggiungano i livelli di ieri, altrimenti durante la corsa potrebbero andare in sofferenza a livello di pneumatici.

Gli altri italiani: chiude il suo Warm-up al 16esimo posto Danilo Petrucci (Ducati Pramac) dopo qualche problema di troppo al cambio, ad un secondo esatto da Dovizioso, mentre Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) non va oltre la 24esima posizione a quasi due secondi, con una moto che non sta più progredendo.

Si sono segnalate diverse cadute nei 20 minuti della mattina, con Pol Espargarò (Red Bull KTM) che ha avuto la peggio, finendo fuori pista in curva 3. Il catalano è stato portato al centro medico e le sue condizioni saranno valutate in questi minuti. La sua partecipazione alla gara, al momento, non è certa.

RIEPILOGO TEMPI WARM-UP MOTOGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.9 1’56.177

2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 307.0 1’56.273 0.096 / 0.096

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.9 1’56.290 0.113 / 0.017

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 306.9 1’56.336 0.159 / 0.046

5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.2 1’56.386 0.209 / 0.050

6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.5 1’56.401 0.224 / 0.015

7 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.5 1’56.637 0.460 / 0.236

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.1 1’56.696 0.519 / 0.059

9 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 304.2 1’56.733 0.556 / 0.037

10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.5 1’56.788 0.611 / 0.055

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 306.8 1’56.827 0.650 / 0.039

12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.1 1’56.896 0.719 / 0.069

13 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.7 1’56.969 0.792 / 0.073

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.8 1’57.007 0.830 / 0.038

15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.7 1’57.131 0.954 / 0.124

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 304.8 1’57.185 1.008 / 0.054

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 303.2 1’57.242 1.065 / 0.057

18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.1 1’57.289 1.112 / 0.047

19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.3 1’57.405 1.228 / 0.116

20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 301.0 1’57.663 1.486 / 0.258

21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.9 1’57.797 1.620 / 0.134

22 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 306.9 1’57.925 1.748 / 0.128

23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.0 1’57.957 1.780 / 0.032

24 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 300.0 1’58.037 1.860 / 0.080

25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 305.1 1’58.212 2.035 / 0.175

26 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 304.5 1’58.493 2.316 / 0.281

