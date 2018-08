MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: previsioni meteo. Pioggia quasi sicura per la gara

Sarà gara bagnata con quasi assoluta certezza. Questo dicono le previsioni meteo per il GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domenica 26 agosto (ore 14.00) sul circuito di Silverstone. Dopo l’acquazzone in qualifica, la situazione dovrebbe replicarsi anche in gara: le probabilità di pioggia nel pomeriggio inglese vanno oltre il 75%, addirittura c’è un picco del 100% al momento della partenza.

Situazione dunque molto complicata per i piloti anche perché questo tracciato non riesce bene a drenare l’acqua e ci sono diverse buche che complicano la vita ai centauri come si è visto durante le qualifiche: verranno mescolate tutte le carte in tavola, le Ducati partono comunque favorite ma sarà lotta aperta con Marc Marquez e magari anche con Valentino Rossi anche se il Dottore potrebbe soffrire queste condizioni.













Foto: Valerio Origo