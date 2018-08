MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: previsioni meteo, acquazzone all’orizzonte. Rischio pioggia concreto, gara pazza sul bagnato?

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DALLE ORE 12.30

Il GP di Gran Bretagna 2018 è stato anticipato alle ore 12.30 per la MotoGP, la gara era originariamente prevista per le ore 14.00 ma la Dorna ha pensato di spostare l’evento dopo aver osservato le previsioni meteo che parlano di un acquazzone di dimensioni importanti proprio per quell’ora. Il nuovo programma è stato pensato per evitare la massima intensità della pioggia ma le ultime previsioni meteo non sono particolarmente confortanti a Silverstone: anche per le 12.30 si parla di una possibilità di pioggia attorno all’80%, dunque la gara potrebbe essere sul bagnato ma la speranza è che l’acqua sia contenuta e che il nuovo asfalto del circuito riesca a drenare a differenza di quanto successo ieri in qualifica.

I piloti temono la pioggia e hanno anche minacciato di non correre viste le condizioni molto pericolose, staremo a vedere cosa decideranno di fare in base alle risposte provenienti dal cielo. Le Ducati sono le grandi favorite con Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso ma tutto può mutare in base alle condizioni del meteo e dell’asfalto con Marc Marquez, Valentino Rossi e altri outsider pronti a gettarsi nella mischia.













Foto: Valerio Origo