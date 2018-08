MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: impossibile partire alle ore 15.00, nuovo rinvio

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA

Il GP della Gran Bretagna 2018 potrebbe partire alle ore 15.00 (italiane). Questa è l’ultima notizia che arriva da Silverstone dove si dovrebbe disputare la gara della MotoGP: originariamente programmata per le ore 12.30, la prova è stata rinviata per le proibitive condizioni della pista dovute al pessimo drenaggio dell’asfalto che non riesce a contenere la pioggia.

L’ultimo aggiornamento arrivato dalla direzione corsa parla di una possibile partenza alle ore 15.00. Alle ore 14.30 verrà fatta una valutazione sulle condizioni della pista, se sarà positiva allora si aprirà la pit-lane tra le 14.40 e le 14.50, poi eventualmente il semaforo verde e la gara sarà sulla distanza dei 16 giri. In questo caso la corsa sarà in contemporanea al GP del Belgio di F1. Se dovesse invece arrivare un parere negativo si dovrebbe andare verso la cancellazione.

AGGIORNAMENTO 14.35: L’ispezione ha dato esito negativo, non si potrà correre alle ore 15.00. Gara rinviata ulteriormente.













