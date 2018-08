Motocross, GP Bulgaria MXGP 2018: ennesimo assolo di Jeffrey Herlings. Tony Cairoli ottavo in rimonta

Altro giro, altra vittoria di Jeffrey Herlings. L’olandese ha dominato gara-1 del GP di Bulgaria di MXGP, aggiornando il suo totale a 25 successi di manche, 10 consecutivi. Soprattutto, il pilota della KTM porta il suo vantaggio in classifica a 70 punti su Tony Cairoli, oggi soltanto ottavo complice una partenza complicata.

Sulla gara, come nelle ultime dieci occasioni, davvero poco da dire. Herlings è scattato meglio di tutti dal cancelletto di partenza e si è messo al comando solitario. Tim Gajser ha provato a stargli dietro e per alcuni giri ci è pure riuscito, contenendo il distacco intorno al secondo. Poi, però, all’olandese sono bastati pochi giri per accelerare, portare il vantaggio sopra i 10″ e mettersi in controllo, rendendo la seconda fase di gara una passerella verso l’ennesimo trionfo.

Tony Cairoli, invece, ha dovuto faticare. In partenza si è trovato invischiato a centro gruppo, poi Max Anstie è caduto davanti a lui, costringendolo praticamente a fermarsi. Il messinese è stato costretto a rimboccarsi le maniche, risalendo dalla 12esima posizione fino all’ottava. Cairoli si è quindi trovato alle spalle del belga Julien Lieber: ha piano piano ricucito lo strappo, poi però, nel primo degli ultimi due giri, Tony ha avuto un’incertezza in una curva stretta, perdendo secondi preziosi e accontentandosi quindi dell’ottava posizione.

Sul podio con Herlings, lo sloveno Tim Gajser e il belga Clement Desalle, bravo a contenere il tentativo di rimonta ed allungare nel finale sul francese Romain Febvre, quarto. In quinta posizione il connazionale Gautier Paulin, seguito dal belga Jeremy Van Horebeek. Settimo e ottavo Lieber e Cairoli, come detto; chiudono la top ten l’olandese Glenn Coldenhoff e lo svizzero Jeremy Seewer, in rimonta dopo una scivolata nella prima fase di gara.

La top ten di gara-1 del GP di Bulgaria di MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:25.270 18 0:00.000 0:00.000 1:50.943 4 54.5

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:41.212 18 0:15.942 0:15.942 1:51.752 3 54.1

3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:46.622 18 0:21.352 0:05.410 1:52.304 4 53.8

4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:58.014 18 0:32.744 0:11.392 1:51.710 9 54.1

5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:00.165 18 0:34.895 0:02.151 1:52.826 5 53.6

6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:02.017 18 0:36.747 0:01.852 1:53.098 10 53.4

7 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 36:06.293 18 0:41.023 0:04.276 1:53.049 5 53.4

8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:22.661 18 0:57.391 0:16.368 1:52.703 4 53.6

9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:31.861 18 1:06.591 0:09.200 1:53.421 10 53.3

10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:38.293 18 1:13.023 0:06.432 1:54.002 6 53













(foto Valerio Origo)