MotoGP, GP San Marino 2018: programma, orari e tv. Si corre tra due settimane a Misano

Tra due settimane (7-9 settembre) il Circus del Motomondiale tornerà in scena per il 13° appuntamento sul tracciato di Misano, in occasione del GP d San Marino 2018. Su uno dei tracciati più impegnativi e attesi dell’anno, i centauri vorranno regalare tante emozioni al pubblico presente.

Sarà il weekend di casa per Valentino Rossi, motivato davanti al proprio pubblico a far bene e regalarsi quel successo che in questo 2018 ancora è mancato. I recenti test svolti sulla pista non hanno dato esiti super positivi ma, come sappiamo, molto dipenderà anche dalle temperature che i piloti incontreranno e dalla resa delle Michelin. Di sicuro gli osservati speciali saranno le Ducati e Marc Marquez. Le Rosse sono andate molto forte nella sessione di prove citate e anche per loro sarà importante imporsi, essendo un round “casalingo”. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ci tengono a ben figurare davanti ai tifosi della scuderia di Borgo Panigale per dimostrare il loro valore. Non vorrà di certo recitare il ruolo della comparsa Marquez, leader del Mondiale della classe regina, e pronto a far vedere le sue qualità anche questo circuito. Ne vedremo delle belle, visto anche il rendimento degli italiani nelle altre due categorie con Francesco Bagnaia (Moto2) e Marco Bezzecchi (Moto3) in lizza per il titolo.

Di seguito la programmazione dell’evento con diretta su Sky Sport e TV8 (qualifiche e gara). OASport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di tutto il weekend per non farvi perdere neanche un istante.

La programmazione di SKY Sport MGP/HD

Venerdì 7 settembre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 13.10-13.50, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 14.05-14.50, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 8 settembre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-13.15, Moto 3, Qualifiche, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto 2, Qualifiche, diretta

Domenica 9 settembre

ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 8 settembre

ore 12.35-13.15, Moto 3, Qualifiche, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto 2, Qualifiche, diretta

Domenica 9 settembre

ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta













