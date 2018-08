MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 26 agosto si disputa il GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il programma è stato letteralmente rivoluzionato rispetto a quanto organizzato alla vigilia: per evitare l’acquazzone previsto alle ore 14.00 si è deciso di anticipare la gara della classe regina alle ore 12.30 in modo da evitare il culmine massimo dell’acqua.

Jorge Lorenzo scatterà dalla pole position davanti ad Andrea Dovizioso, le Ducati sembrano essere le grandi favorite per la vittoria ma devono tenere in forte considerazione anche Marc Marquez e Valentino Rossi che cercherà il colpaccio soprattutto se si dovesse correre su asfalto asciutto. Si preannuncia grande spettacolo, può succedere davvero di tutto in pista in un appuntamento che potrebbe indirizzare definitivamente la stagione. L’anticipo della gara della MotoGP ha condizionato anche il resto delle gare che sono state invece posticipate al pomeriggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP della Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP.

DOMENICA 26 AGOSTO:

10.00-10.20 MotoGP – Warm Up

10.30-10.50 Moto3 – Warm Up

11.00-11.20 Moto2 – Warm up

12.30 MotoGP – Gara

14.00 Moto3 – Gara

15.30 Moto2 – Gara

GP GRAN BRETAGNA 2018: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Differita tv su TV8 dalle ore 17.00.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

