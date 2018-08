MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: come vedere la gara in tv gratis e in chiaro. Il programma e gli orari su TV8

Alle ore 12.30 scatterà il GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La partenza della gara della classe regina è stata anticipata rispetto alle ore 14.00 come era previsto fino a ieri a causa delle previsioni meteo che danno certezza di pioggia proprio per il primo pomeriggio: dopo le difficoltà riscontrate in qualifica, la Dorna ha deciso di rivoluzionare il programma a Silverstone con i centauri della massima cilindrata che scenderanno in pista per primi con la speranza di trovare un tempo più clemente, poi nel pomeriggio spazio alle categorie inferiori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Gran Bretagna 2108, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP ma se oggi (via alle ore 12.30) sarai fuori per una gita oppure semplicemente non hai l’abbonamento al network di Murdoch allora potrai guardare la gara in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 17.00: nel cuore del pomeriggio potrai gustarti tranquillamente lo show.

DOMENICA 26 AGOSTO:

10.00-10.20 MotoGP – Warm Up

10.30-10.50 Moto3 – Warm Up

11.00-11.20 Moto2 – Warm up

12.30 MotoGP – Gara

14.00 Moto3 – Gara

15.30 Moto2 – Gara

GP GRAN BRETAGNA 2018: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

