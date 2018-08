MotoGP, GP Austria 2018: programma, orari e come vederla in tv

Domenica 12 agosto si corre il GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Al Red Bull Ring andrà in scena una gara sicuramente molto avvincente e appassionante che potrebbe indirizzare il campionato in maniera definitiva: con il rischio pioggia sempre dietro l’angolo potrebbe succedere davvero di tutto, i piloti si daranno battaglia fino all’ultimo per conquistare il miglior piazzamento possibile.

Le Ducati sembrano avere una marcia in più, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco ma Marc Marquez è sempre forte e punta a un nuovo colpo da maestro che potrebbe mettere in ghiaccio il titolo iridato considerando anche le difficoltà di Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, non riesce a trovare il feeling giusto con questa pista ma da lui ci si aspetta sempre la solita magia in sella alla Yamaha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e su TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 12 AGOSTO:

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara

GP AUSTRIA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













