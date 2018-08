Motocross, GP Turchia 2018: Jeffrey Herlings può già chiudere i conti. Missione impossibile per Tony Cairoli

Altro weekend all’insegna del motocross. Stavolta ci si sposta in Turchia, ad Afyon va in scena un altro appuntamento di una stagione lunghissima. Siamo infatti alla 18esima gara di 21 di un campionato che però ha sempre meno da dire ogni weekend che passa. La colpa, o meglio il merito, è di Jeffrey Herlings, che sta dominando (eufemismo) la classe MXGP.

In Bulgaria non c’è stata storia, come dall’inizio dell’anno, con qualche dovuta eccezione. L’olandese ha aggiornato il totale a 27 vittorie di manche, 11 delle quali consecutive. Sempre con lo stesso schema: ritmo forsennato nella fase iniziale di gara, costruzione del gap e gestione abbastanza comoda della seconda fase. Oltre alla solita e netta sensazione di superiorità, che lascia disarmati i suoi avversari.

In primis Tony Cairoli, che nel Mondiale insegue a 71 punti di distanza. In Bulgaria è stato un fine settimana complicato per lui, che ha raccolto un ottavo e un secondo posto, ancora condizionato dal problema al ginocchio dopo la caduta in Svizzera. È un anno maledetto per il messinese, che però ad onor del vero, soltanto nei primi due fine settimana ha dimostrato di poter reggere il confronto con Herlings.

Spiace dirlo, ma la realtà dei fatti è cruda e ci dice che senza l’infortunio che ha costretto l’olandese a saltare l’appuntamento di Ottobiano il Mondiale avrebbe già concludersi prima. Herlings avrà il match point già in Turchia, ma non dipenderà soltanto da lui, perché anche con una doppietta dovrebbe comunque sperare che Cairoli non superi i 29 punti. Ma l’impressione, a meno di clamorosi ribaltoni, è che sia soltanto questione di tempo.

Più lotta, invece, in MX2, dove Jorge Prado comanda con 30 punti di vantaggio su Pauls Jonass. Il lettone sembrava poter far suo l’appuntamento bulgaro, ma in gara-2 non ha brillato, perdendo altri punti preziosi. Mancano soltanto tre gare e riconfermare il titolo si fa sempre più difficile per il giovane asso della KTM.













(foto Valerio Origo)