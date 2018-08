Motocross, GP Svizzera MXGP 2018: Jeffrey Herlings firma la doppietta e ipoteca il Mondiale. Tony Cairoli sesto, problemi al ginocchio

Jeffrey Herlings si conferma il dominatore indiscusso della stagione e conquista anche la gara-2 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale motocross MXGP. L’olandese ha così firmato la doppietta dopo aver vinto gara-1, ha infilato il nono successo consecutivo di manche (13 GP vinti sui 16 disputati) e ha operato ormai l’allungo definitivo in classifica generale: il fenomeno della KTM ora ha infatti 58 punti di vantaggio su Tony Cairoli, un gap che sembra incolmabile quando mancano quattro Gran Premi al termine della stagione.

Il Campione del Mondo in carica ha ormai dovuto alzare bandiera bianca. Dopo la caduta nel primo pomeriggio che lo aveva relegato in ottava posizione, il siciliano ha accusato degli importanti dolori al ginocchio destro che si sono fatti sentire intensamente durante gara-2. Il nove volte iridato ha concluso al sesto posto e ormai ha lasciato il via libera al compagno di marca verso il titolo iridato. Tony Cairoli ci ha messo il cuore anche oggi ma purtroppo le sue condizioni fisiche non sono delle migliori e non gli hanno permesso di lottare alla pari con gli altri big, a completare il podio sono stati Romain Febvre e Tim Gajser che hanno preceduto Clement Desalle.

Desalle parte a fionda e si prende il primo posto, Cairoli scivola in quarta posizione nonostante la pole position. Herlings risale prontamente e si porta subito al secondo posto. L’olandese inizia una lunga lotta con Desalle e Febvre per i primi dieci minuti, poi al 14′ rompe gli indugi, si porta al comando e allunga in maniera inesorabile. Febvre sale in seconda posizione, Desalle scivola indietro e al 23′ è costretto a lasciare strada anche a Gajser. Cairoli è rimasto sempre in quinta posizione stringendo i denti a lungo ma nel finale è stato sorpassato anche da Anstie.













FOTOCATTAGNI