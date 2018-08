Motocross MXGP, GP Svizzera 2018: Herlings domina gara-1 e vede il Mondiale, Tony Cairoli cade e chiude ottavo

Jeffrey Herlings ha letteralmente dominato la gara-1 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale motocross MXGP. L’olandese si è imposto con estrema autorevolezza sul tracciato di Frauenfeld e ha così conquistato l’ottava vittoria di manche consecutiva mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Il pilota della KTM, infatti, ora ha ben 48 punti di vantaggio su Antonio Cairoli che oggi si è dovuto accontentare dell’ottava posizione.

Il Campione del Mondo in carica è caduto a quindici minuti dal termine della gara quando stava andando a riprendere Desalle in seconda posizione e si trovava a cinque secondi da Herlings, in fuga fin dai primi istanti. Una brutta battuta d’arresto per il siciliano che scattava dalla pole position e che oggi era davvero all’ultima spiaggia per provare a recuperare sul suo rivale. Il divario ora sembra incolmabile quando mancano la gara-2 in terra elvetica (ore 17.10) e gli ultimi quattro appuntamenti stagionali.

Cairoli scatta dalla pole position ma è Desalle a partire benissimo e a mettersi davanti a Herlings, Febvre e Cairoli. Dopo un minuto l’olandese sferra l’attacco e cerca subito la fuga mentre dietro rimangono Desalle, Febvre e l’italiano. Tony ingaggia una lunga lotta col francese e lo sorpassa dopo 11 minuti. Il siciliano martella un paio di giri velocissimi, si porta in scia di Desalle ma cade clamorosamente su un salto e dice addio ai sogni di gloria. Nella seconda parte di gara non succede nulla di particolare, Herlings viaggia verso la vittoria precedendo sul traguardo Clement Desalle e Romain Febvre.













FOTOCATTAGNI