Motocross, GP Svizzera MX2 2018: Jorge Prado si aggiudica il round di Frauenfeld, Pauls Jonass è secondo

Ancora e sempre Jorge Prado e Pauls Jonass ad animare la scena nel Mondiale 2018 di MX2. I due centauri si sono imposti nelle due manche del 16° round iridato a Frauenfeld (Svizzera): il lettone ha centrato il successo in gara-1 davanti allo spagnolo e quest’ultimo si è preso la rivincita nella seconda manche, precedendo il rivale in casa KTM ed aggiudicandosi il GP elvetico. In classifica generale, a quattro appuntamenti dal termine, Prado ha sempre 28 lunghezze di vantaggio sull’avversario diretto ed è ormai limitato a loro due, come detto, la corsa all’iride.

Nella run-1 Jonass ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute con l’iberico che è rimasto distanziato di 5″197 al termine, pensando anche a non prendersi eccessivi rischi ed agendo anche in chiave iridata, avendo un buon vantaggio. Da par suo il pilota con il n.1 non poteva far altro che spingere. Sul terzo gradino del podio troviamo la Husqvarna dell’americano Thomas Covington, a 12″759 dal vincitore, abile a prevalere nella lotta per la top3 nei confronti del venezuelano Anthony Rodriguez (Yamaha) e dell’australiano Hunter Lawrence (Honda). Da sottolineare la nona e la undicesima posizioni dei nostri Michele Cervellin (Yamaha) e Samuele Bernardini (Yamaha).

In gara-2, come detto, lo spagnolo ha risposto presente, prendendosi la vetta e non lasciandola al suo compagno di marca. E’ di 4″721 il distacco rifilato dal centauro classe 2001 spagnolo al lettone. In terza piazza c’è invece l’australiano Lawrence che, tenendo conto anche del sesto posto di Covington nella run 2, si è portato a casa il podio nell’overall. Bene ancora Cervellin (10°) in questa seconda manche e nono nella classifica complessiva dell’appuntamento svizzero. Il Mondiale tornerà protagonista in Bulgaria, a Sevlievo, per quartultimo GP del 2018 nella prossimo weekend (25-26 agosto).

CLASSIFICA GP SVIZZERA 2018 – MX2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total 1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47 2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 22 47 3 96 Lawrence, Hunter AUS MA HON 16 20 36 4 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 20 15 35 5 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV YAM 18 13 31 6 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 14 29 7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 11 16 27 8 56 Weltin, Marshal USA AMA KAW 13 12 25 9 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 12 11 23 10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV HON 0 18 18













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto: Valerio Origo