Motocross, GP Svizzera 2018: Qualifying Race MxGP. Antonio Cairoli conquista il successo, Herlings chiude in sesta posizione

E’ un Antonio Cairoli sontuoso quello della Qualifying Race del 16° round del Mondiale 2018 di MxGP. Il pilota siciliano si è imposto sul tracciato di Frauenfeld (Svizzero), approfittando di un calo netto dello sloveno Tim Gajser (Honda) nelle ultime battute. Il centauro della KTM ha chiuso con 3″479 di vantaggio sul campione del mondo 2015 Romain Febvre (Yamaha) e con 4″552 sulla Kawasaki del belga Clement Desalle (+4″552), mentre Gajser è sprofondato in settima piazza, distanziato di 14″678 da Cairoli. Sesta posizione finale, invece, per il leader del campionato Jeffrey Herlings (KTM), caduto al via e resosi protagonista di una rimonta furiosa. In chiave italiana 13° Alessandro Lupino (Kawasaki), 17° Ivo Monticelli (Yamaha), 31° Davide Bonini (KTM) e 37° Alessandro Brugnoni (KTM).

Venendo alla cronaca, il via sorride a Gajser che prende fin da subito un margine importante nei confronti di Desalle, del britannico Max Anstie (Husqvarna) e di Cairoli, mentre Herlings si è ritrova in terra, dovendo ripartire dalla 37esima piazza. Il nostro portacolori si libera della compagnia dei rivali diretti in lotta per il secondo posto, mettendosi all’inseguimento del leader. Risale la china Febvre ed è paurosa la rimonta di Herlings che supera avversari su avversari salendo in 19esima piazza dopo appena 5′ di gara. Gajser, dal canto suo, sembra avere la corsa in mano ma poi cede di schianto sul finale consentendo ai primi di prendersi la scena, venendo sopravanzato anche da un JH84 on fire. Arriva così la vittoria di Tony che domani, nelle due manche in programma, vorrà certamente replicare.

CLASSIFICA QUALIFYING RACE – GP SVIZZERA 2018

1 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:46.322 0.000 47.957

2 461 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 24:49.801 3.479 47.845

3 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 24:50.874 4.552 47.811

4 99 ANSTIE, Max GBR ACU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 24:53.926 7.604 47.713

5 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 24:59.186 12.864 47.546

6 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:01.000 14.678 47.488

7 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 25:01.776 15.454 47.464

8 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 25:01.914 15.592 47.459

9 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 25:10.631 24.309 47.186

10 100 SEARLE, Tommy GBR ACU Bike It DRT Kawasaki Kawasaki 25:15.620 29.298 47.030

11 33 LIEBER, Julien BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 25:16.388 30.066 47.006

12 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR BOS GP Suzuki 25:22.025 35.703 46.832

13 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing Kawasaki 25:22.344 36.022 46.823

14 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Standing Construct KTM KTM 25:23.556 37.234 46.785

15 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 25:32.161 45.839 46.523

16 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 25:33.003 46.681 46.497

17 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI iFly JK Racing Yamaha Yamaha 25:33.996 47.674 46.467

18 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 25:34.518 48.196 46.451

19 55 IRWIN, Graeme GBR MCUI Hitachi KTM UK KTM 25:45.031 58.709 46.135

20 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS Standing Construct KTM KTM 25:46.468 1:00.146 46.092

21 42 WATERS, Todd AUS MA Team HRC Honda 25:47.700 1:01.378 46.055

22 152 PETROV, Petar BUL BMF Honda Redmoto AssomotorHonda 26:08.149 1:21.827 45.455

23 920 VALENTIN, Ander ESP RFME 920 Fly Group Husqvarna 26:09.141 1:22.819 45.426

24 82 BAUMGARTNER, Andy SUI FMS KTM 26:18.866 1:32.544 45.146

25 62 GERCAR, Klemen SLO AMZS Husqvarna 26:21.467 1:35.145 45.072

26 868 DOCHERTY, Michael RSA UAEMC STC Racing Husqvarna Husqvarna 26:33.255 1:46.933 44.739

27 93 BENGTSSON, Jonathan SWE SVEMO Scandinavian Racing SportsKTM 26:42.415 1:56.093 44.483

28 501 SCHEIWILLER, Cyrill SUI FMS Yamaha 26:46.499 2:00.177 44.370

29 78 FURLATO, Yves SUI FMS STC Racing Husqvarna Husqvarna 27:08.265 2:21.943 43.777

30 707 KAPPEL, Robin FRA FFM Kawasaki 24:49.061 -1 Lap 43.880

31 15 BONINI, Davide ITA FMI steelsdrjack KTM 24:52.661 3.600 43.774

32 83 RENKENS, Nathan BEL FMB KMP-HONDA-RACING Honda 24:56.614 7.553 43.659

33 80 MARINI, Thomas SMR FSM Kawasaki 25:06.389 17.328 43.375

34 710 BENDER, Nicolas SUI FMS Husqvarna 25:07.159 18.098 43.353

35 875 SCHAFFTER, Kim SUI FMS Kawasaki 25:27.323 38.262 42.781

36 817 CLERMONT, Jason FRA FFM Kawasaki 25:47.699 58.638 42.218

37 224 BRUGNONI, Alessandro ITA FMI Marchetti Racing Team KTMKTM 26:42.145 1:53.084 40.783













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI