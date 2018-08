Motocross, GP Svizzera 2018: Antonio Cairoli cerca l’impresa a Frauenfeld per porre fino al dominio di Herlings

Antonio Cairoli cercherà l’impresa a Frauenfeld (Svizzera), sede del 16° round del Mondiale 2018 di Motocross. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, è pronto a sfidare il suo compagno di marca, Jeffrey Herlings, e tentare di porre fine al suo dominio nella MxGP. 23 manche vinte su 28 disputate e 10 doppiette realizzate nell’annata descrivono la portata della stagione dell’olandese volante. Un incedere sicuro che non si è fermato neanche dinnanzi ad una frattura alla clavicola in allenamento, con conseguente forfait nel round italiano di Ottobiano.

A Cairoli, dunque, con 36 punti di ritardo in classifica generale a 5 GP dal termine, non resta molto da fare se non imporsi e dimostrare di essere all’altezza del titolo conseguito l’anno scorso e nelle stagioni precedenti. La Qualifying Race di ieri ha dato indicazioni confortanti al nostro portacolori.

Tony, dopo aver subito l’ottimo start di Tim Gajser, ha sfruttato alla grande il calo netto dello sloveno, in sella alla Honda, per far sua la vittoria, mettendo in mostra un passo decisamente rapido sul tracciato elvetico. Un successo significativo che rilancia le quotazione di TC222 in vista delle due manche odierne, anche dopo il sesto posto di Herlings di ieri. Il leader del campionato, infatti, è incappato in una caduta al via che lo ha costretto a rimontare dall’ultima posizione. Una risalita incredibile, sciorinando sorpassi di grande qualità e centrando un piazzamento che la dice lunga sulla sua prestazione pura.

Ne vedremo delle belle e nel confronto di casa KTM proveranno ad inserirsi Gajser, il francese Romain Febvre (Yamaha) e il belga Clement Desalle (Kawasaki), molto veloci ieri e in grado di lottare per le posizioni che contano.













Foto: Valerio Origo