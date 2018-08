Motocross, GP Bulgaria MXGP 2018: Jeffrey Herlings domina anche la seconda manche e si avvicina al titolo iridato, Tony Cairoli 2°

Jeffrey Herlings domina anche la seconda manche del GP di Bulgaria 2018 di MXGP, sbarazzandosi della concorrenza con la consueta onnipotenza fisica. Il pilota olandese si è aggiudicato così l’undicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima di una stagione dominata in lungo e in largo e che lo vede in vetta alla classifica iridata con 783 punti, 73 in più rispetto al rivale Antonio Cairoli. Il pilota siciliano ha chiuso in seconda posizione gara-2 dimostrando un ottimo passo che gli ha permesso di rimanere incollato al leader per molti giri, per poi arrendersi nelle ultime tornate.

Rispetto alla prima manche l’azzurro è riuscito a centrare un’ottima partenza, portandosi subito in testa davanti al compagno di squadra Herlings ed allo sloveno Tim Gajser. Nel corso del primo giro è avvenuto il sorpasso che ha deciso la gara, con un Herlings che ha sfruttato al meglio un’imprecisione del siciliano in uscita di curva e si è portato in testa alla gara. Nelle tornate successive i due rivali per il titolo si sono sfidati a suon di giri veloci, staccando nettamente i vari Gajser, Desalle e Febvre che non sono riusciti a tenere il passo dei due KTM. A metà gara l’olandese ha cambiato passo ed ha iniziato ad accumulare un vantaggio sempre più consistente su Cairoli, costringendolo alla resa negli ultimi giri.

Herlings ha chiuso la gara con un vantaggio di 14″ su Cairoli ed ha conquistato la 12esima doppietta stagionale, avvicinandosi sempre di più ad un titolo iridato che ormai è ad un passo. Lo sloveno Tim Gajser ha completato il podio ed ha preceduto Desalle e Febvre. Completano la top10 il britannico Max Anstie, l’olandese Glenn Coldenhoff, Tommy Searle, Gautier Paulin e Jeremy Seewer. Discreta prova degli azzurri Alessandro Lupino e Ivo Monticelli, rispettivamente 12° e 14°.

La top ten di gara-2 del GP di Bulgaria di MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:21.881 18 0:00.000 0:00.000 1:50.529 5 54.7

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:36.247 18 0:14.366 0:14.366 1:50.884 6 54.5

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:47.539 18 0:25.658 0:11.292 1:51.923 9 54

4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:56.514 18 0:34.633 0:08.975 1:52.077 8 53.9

5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:06.710 18 0:44.829 0:10.196 1:51.386 10 54.2

6 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:09.633 18 0:47.752 0:02.923 1:52.755 8 53.6

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:12.803 18 0:50.922 0:03.170 1:53.415 5 53.3

8 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 36:16.077 18 0:54.196 0:03.274 1:53.154 9 53.4

9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:16.824 18 0:54.943 0:00.747 1:53.774 17 53.1

10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:19.369 18 0:57.488 0:02.545 1:53.862 5 53.1













FOTOCATTAGNI