Motocross, GP Belgio 2018: Jeffrey Herlings domina anche la qualifying race di Lommel davanti a Cairoli. Nella MX2 Prado precede Jonass

Jeffrey Herlings (KTM) non si ferma più e domina anche la qualifying race della MXGP del Gran Premio del Belgio 2018 (clicca qui per programma e tv). Dopo un avvio nel quale si era visto il belga Clement Desalle (Kawasaki) davanti a tutti, l’olandese prende il comando della gara dopo pochi chilometri e non si volta più indietro centrando un facile successo. Seconda posizione per il nostro Tony Cairoli (KTM) a 15.876 che riesce a superare Romain Febve (Yamaha) proprio in extremis, con il francese che nelle ultime fasi scivola fino a 21.255 dalla vetta.

Quarta posizione per il britannico Max Anstie (Husqvarna) ad oltre 50 secondi, quinta e sesta per i due padroni di casa Kevin Strijbos (KTM) e Jeremy van Horebeek (Yamaha) rispettivamente a 55.261 e 1:08.449 mentre in settima posizione chiude l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 1:12.960. Chiudono la top ten il britannico Shaun Simpson (Yamaha) ottavo a 1:13.126, quindi lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) nono a 1:22.128 e decimo il russo Evgeny Bobryshev (Suzuki) a 1:30.810. Gli altri italiani: 20esimo Alessandro Lupino (Kawasaki) a un giro, mentre Ivo Monticelli (Yamaha) è 33esimo con il medesimo distacco.

Nella MX2 l’infinito duello tra Jorge Prado e Pauls Jonass (distanti 11 punti in classifica generale) prosegue anche nella qualifying race di Lommel. Lo spagnolo della KTM, infatti, ha fatto sua la gara con il tempo di 25:41 098, distanziando il collega di marchio lettone di 5.379. Terza posizione per lo statunitense Thomas Covington (Husqvarna) a 17.314, quarta per il britannico Conrad Mewse (KTM) a 25.5, quinta per l’olandese Calvin Valaanderen (Honda) a 34.345, sesta per il britannico Adam Sterry (Kawasaki) a 36.351, settima per il belga Jago Geerts (Yamaha) a 42.049, ottava per il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 49.708, nona per il nostro Michele Cervellin (Yamaha) a 55.699, decima per il venezuelano Anthony Rodriguez (Yamaha) a 1:02.799. Gli altri italiani: 16esima posizione per Morgan Lesiardo (KTM) a 1:30.690, 25esima per Simone Furlotti (Yamaha) a 3 giri, mentre chiude 28esimo ed ultimo Nicola Bertuzzi (KTM), che si è fermato nel corso del primo giro.

ORDINE DI ARRIVO QUALIFYING RACE MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:55.928 12 0:00.000 0:00.000 1:53.599 1 59.5

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:11.804 12 0:15.876 0:15.876 1:56.231 4 58.2

3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:17.183 12 0:21.255 0:05.379 1:55.492 5 58.6

4 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:46.596 12 0:50.668 0:29.413 1:57.603 1 57.5

5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:51.189 12 0:55.261 0:04.593 1:58.617 4 57

6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 26:04.377 12 1:08.449 0:13.188 1:59.553 4 56.6

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:08.888 12 1:12.960 0:04.511 2:01.252 3 55.8

8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 26:09.054 12 1:13.126 0:00.166 2:00.504 3 56.1

9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 26:18.056 12 1:22.128 0:09.002 1:59.758 3 56.5

10 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 26:26.738 12 1:30.810 0:08.682 2:00.316 3 56.2

Foto: Valerio Origo