Motocross, GP Belgio 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Nel prossimo weekend tornerà in scena il Mondiale 2018 di Motocross, su uno dei tracciati storici in calendario, a Lommel (Belgio). Sulla sabbia belga Antonio Cairoli è chiamato all’impresa: porre termine alla serie positiva di Jeffrey Herlings. L’olandese, in sella alla KTM, è reduce dalla seconda doppietta consecutiva in stagione, la nona in quest’annata, e nessuno sembra fermarlo. Neanche l’infortunio in allenamento, con conseguente frattura alla clavicola e forfait ad Ottobiano, hanno cambiato la storia di questo campionato, monopolizzato dall’asso tulipano.

Tuttavia, Cairoli non ci sta a recitare il ruolo della vittima sacrificale e nel sestultimo appuntamento del 2018 farà di tutto per dare battaglia e precedere il proprio compagno di marca. Il siciliano, pur non essendo al meglio della condizione per una sublussazione al pollice della mano sinistra, getterà il cuore oltre l’ostacolo anche se i precedenti non sono dei più lusinghieri, ricordando quanto avvenuto l’anno scorso: due vittorie di manche firmate da Herlings. I 30 punti di ritardo nella graduatoria generale, però, non lasciano molto scelta a Tony e prepariamoci ad assistere ad un altro round di grande intensità.

Il GP del Belgio andrà in scena nel weekend, sabato 4 e domenica 5 agosto. In tv le gare saranno trasmesse su Eurosport mentre in streaming visione assicurata su Eurosport Player.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle gare di MXGP.

Il programma

Sabato 4 agosto

ore 16.25 MX2, Qualifying Race

ore 17.10 MXGP, Qualifying Race

Domenica 5 agosto

ore 13.15 MX2, Gara 1

ore 14.15 MXGP, Gara 1

ore 16.10 MX2, Gara 1

ore 17.10 MXGP, Gara 2













