Moto3, GP Repubblica Ceca 2018: Fabio Di Giannantonio, FINALMENTE! Prima vittoria in carriera a Brno! Bezzecchi leader del Mondiale!

Finalmente! Fabio Di Giannantonio trionfa nel GP della Repubblica Ceca e si prende la tanto agognata prima vittoria della carriera. Stavolta nessuna penalità a fine gara, come a Le Mans, ha potuto togliergli la gioia di salire sul gradino più alto del podio. È stata la solita gara della Moto3, emozionante, incerta fino all’ultimo, con sorpassi e controsorpassi da cuore in gola: da questa corrida è uscito trionfatore Diggia, che ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Aron Canet e il ceco Jakub Kornfeil. Ai piedi del podio, invece, Enea Bastianini, l’argentino Gabriel Rodrigo, e soprattutto Marco Bezzecchi, sesto ma di nuovo leader del Mondiale vista l’assenza di Jorge Martin, infortunato.

Di Giannantonio è stato protagonista sin dalle prime battute, portandosi al comando una volta contenuto il tentativo di fuga del poleman Kornfeil. In assenza del leader Martin, non c’è stato nessuno a dettare il ritmo e scremare un gruppo compatto fino alla ventesima posizione. Ci hanno provato più volte Kornfeil, Canet, Di Giannantonio, anche Rodrigo, Oettl, Ramirez e Dennis Foggia, bravissimo a rimontare nei primi giri e protagonista di un bel duello nella fase centrale con il connazionale prima di scivolare indietro (12° alla fine): tutti puntualmente riassorbiti dalla bagarre, furiosa.

Gioco di scie, staccate al limite per un finale che non poteva che giocarsi in volata. Di Giannantonio è stato il più lesto. Si è messo al comando all’inizio dell’ultimo giro, ha contenuto gli attacchi di Canet e Kornfeil e all’ultima curva ha preso quel piccolo vantaggio che gli ha consentito di mantenere la prima posizione fino alla linea del traguardo. Stavolta nessuna comunicazione è arrivata a frenare la sua gioia al parco chiuso: la prima vittoria è realtà.

Ottima gara di Enea Bastianini, quarto in rimonta dopo una partenza difficile, davanti a Rodrigo e soprattutto a Marco Bezzecchi, sesto. Il Bez ha condotto una gara lucida, gestendo le difficoltà che ha avuto durante il weekend e soprattutto l’assenza di Martin. Non era facile rimontare dalla 14esima posizione dalla griglia visto il traffico, ma il giovane romagnolo ha controllato, evitando di farsi prendere troppo dalla bagarre e rischiando oltremodo. Una lenta risalita culminata con il sesto posto, che con l’assenza di Martin lo riporta in vetta al Mondiale con tre punti sullo spagnolo.

La classifica della gara del GP della Repubblica Ceca di Moto3

1 25 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 149.0 39’09.124

2 20 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 149.0 +0.112

3 16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 149.0 +0.339

4 13 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 149.0 +0.560

5 11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 148.9 +0.771

6 10 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 148.9 +0.896

7 9 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 148.9 +1.030

8 8 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 148.9 +1.097

9 7 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 148.9 +2.034

10 6 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 148.9 +2.056

11 5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 148.9 +2.093

12 4 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 148.8 +2.359

13 3 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 148.8 +2.517

14 2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 148.8 +2.616

15 1 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 148.8 +2.770

16 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 148.8 +3.674

17 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 148.7 +4.618

18 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 148.7 +4.870

19 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 148.7 +4.942

20 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 148.7 +4.954

21 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 148.2 +12.923

22 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 148.2 +12.942

23 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 148.2 +12.956

24 15 Filip SALAC CZE Cuna de Campeones Czech Talent KTM 146.4 +41.511

Not Classified

7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 148.8 1 Lap

81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 146.0 4 Laps

17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 148.9 9 Laps

27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 145.1 16 Laps













FOTOCATTAGNI