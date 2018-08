Moto3, GP Gran Bretagna 2018: prove libere 2. Tony Arbolino precede Bezzecchi e Antonelli in un festival italiano, decimo Martin

Dopo una mattinata dominata dal sole, arriva la pioggia a Silverstone e condiziona almeno in parte la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna della Moto3. Gli ombrelli si aprono a circa venti minuti dalla conclusione, per cui proprio in concomitanza con la metà della sessione. Le condizioni, tuttavia, migliorano rapidamente ed il turno si conclude senza problemi.

Il miglior tempo lo fissa Tony Arbolino (Honda Marinelli) in 2:14.257, per un podio virtuale tutto italiano, completato dal leader della classifica generale Marco Bezzecchi (Kalex Dynavolt) ad appena 8 millesimi e da Niccolò Antonelli (Honda SIC58) terzo a 205. Quarta posizione per l’argentino Gabriel Rodrigo (KTM RBA BOE) a 475, quinta per lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0.0) a 697, sesta per il tedesco Philipp Oettl (KTM Sudmetal) a 786, settima per il nostro Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini) a 789, quindi ottava per il ceco Jakub Kornfeil (Kalex Dynavolt) a 818, nona per il nipponico Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 944, mentre è decimo Jorge Martin (Honda Gresini) a 1.063. Lo spagnolo, dopo l’eroico terzo posto del Red Bull Ring, sembra fare maggiore fatica per colpa dei postumi della frattura del radio sinistro, in un tracciato particolarmente lungo e impegnativo come Silverstone.

Gli altri italiani: 13esimo Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) a 1.5, 16esimo Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a 1.9 davanti ad Enea Bastianini (Honda Leopard) a 1.9, 22esimo Andrea Migno (KTM Angelo Nieto) a 2.3, 25esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a circa tre secondi. 29esimo Stefano Nepa (KTM CIP) a quasi 4 secondi.

La seconda sessione di prove libere della classe più leggera ha messo in mostra un ottimo Marco Bezzecchi che, anche se non è stato in grado di fissare il miglior tempo assoluto, ha dimostrato di essere in gran spolvero e pronto per la gara, a differenza del suo rivale numero uno, Jorge Martin, che non può certo essere ancora al 100% dopo l’operazione al braccio. Conferma importante per Tony Arbolino, mentre segnali positivi per Niccolò Antonelli che prova a mettere ufficialmente alle spalle i problemi della prima parte di stagione. In seno al team Leopard, invece, si attende una pronta risalita per Enea Bastianini e Lorenzo Dalla Porta.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP GRAN BRETAGNA MOTO3 2018

1 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 220.3 2’14.257

2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 220.3 2’14.265 0.008 / 0.008

3 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 220.9 2’14.462 0.205 / 0.197

4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 218.0 2’14.732 0.475 / 0.270

5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.5 2’14.954 0.697 / 0.222

6 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 220.2 2’15.043 0.786 / 0.089

7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 220.6 2’15.046 0.789 / 0.003

8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 221.6 2’15.075 0.818 / 0.029

9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.6 2’15.201 0.944 / 0.126

10 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 217.6 2’15.320 1.063 / 0.119

11 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 213.7 2’15.442 1.185 / 0.122

12 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 222.9 2’15.541 1.284 / 0.099

13 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.8 2’15.845 1.588 / 0.304

14 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 222.9 2’15.895 1.638 / 0.050

15 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 221.2 2’16.081 1.824 / 0.186

16 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.9 2’16.165 1.908 / 0.084

17 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 224.4 2’16.193 1.936 / 0.028

18 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.6 2’16.312 2.055 / 0.119

19 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 226.5 2’16.351 2.094 / 0.039

20 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 222.0 2’16.415 2.158 / 0.064

21 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 220.4 2’16.609 2.352 / 0.194

22 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 218.0 2’16.682 2.425 / 0.073

23 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 220.9 2’16.716 2.459 / 0.034

24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 218.3 2’17.183 2.926 / 0.467

25 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.2 2’17.202 2.945 / 0.019

26 20 Jake ARCHER GBR City Lifting RS Racing KTM 216.0 2’17.270 3.013 / 0.068

27 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 216.8 2’17.428 3.171 / 0.158

28 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.3 2’17.701 3.444 / 0.273

29 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 215.9 2’18.099 3.842 / 0.398

30 69 Tom BOOTH-AMOS GBR Leopard Racing Honda 211.4 2’19.051 4.794 / 0.952

