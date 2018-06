Tour de France 2018, il montepremi: quanti soldi guadagnerà il vincitore? Le cifre per podio e vittorie di tappa

Il Tour de France 2018 scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea e ci terrà compagnia per tre settimane. Lungo le strade transalpine si daranno battaglia i migliori ciclisti in circolazione, tutti in sella con l’obiettivo di conquistare la maglia gialla e di sfilare trionfanti sotto l’Arco di Trionfo a Parigi il 29 luglio. Chris Froome cercherà di difendere il titolo e di vincere il quarto grande giro consecutivo, impresa riuscita in passato soltanto a Eddy Merckx. Il britannico del Team Sky, reduce dal successo al Giro d’Italia, è ancora nel bel mezzo del caso salbutamolo e dovrà difendersi dagli attacchi di una concorrenza spietata guidata da Vincenzo Nibali che cerca il bis dopo l’apoteosi del 2014. Sono dati in grande forma anche Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Mikel Landa senza però dimenticarsi di Romain Bardet e altri potenziali outsider.

Parterre stellare e ovviamente montepremi di lusso per questa edizione del Tour de France che si conferma come la corsa a tappe più prestigiosa dell’intero panorama ciclistico e come uno degli eventi sportivi più ricchi e apprezzati in assoluto. Il montepremi totale è di 2,2 milioni di euro ma quanti soldi guadagneranno i ciclisti alla Grande Boucle?

Il vincitore del Tour de France guadagnerà 500mila euro! Cifra eccezionale e che non ha eguali nell’universo dei pedali. Vestire la maglia gialla nella capitale assicura un assegno spaventoso, un mezzo milione meritatissimo per tutte le fatiche profuse. Secondo e terzo classificato dovranno accontentarsi rispettivamente di 200mila e 100mila euro. Cifre importanti di consolazione anche per gli altri piazzati: 70mila al quarto, 50mila al quinto, 23mila al sesto. La cosa bella della Grande Boucle è che tutti ricevono un premio: terminare la corsa è considerato meritevole di riconoscimento e infatti tutti i ciclisti riceveranno 1000 euro se arriveranno al traguardo sui Campi Elisi.

Il successo di tappa viene riconosciuto con 11mila euro (5500 per il secondo, 2800 per il terzo). Per chi indosserà invece la maglia verde (classifica a punti) e la maglia a pois (classifica dei gpm) ci saranno 25000 euro, “solo” 20000 euro per il miglior giovane.













(foto Valerio Origo)