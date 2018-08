Marco Melandri termina l’avventura in Superbike? La Ducati punta su Alvaro Bautista

Marco Melandri during WSBK FP2 in Misano

Marco Melandri sembra destinato a concludere la sua avventura in Superbike al termine di questa stagione. Come riporta il portale corsedimoto.it, citando voci molto vicine al centauro di Ravenna, la Ducati sembra intenzionata ad affidarsi ad Alvaro Bautista (in uscita dalla MotoGP) per affiancare Chaz Davies, lasciando così Macho a piedi. Il 36enne, iridato nella 250 nell’ormai lontano 2002, aveva iniziato la propria carriera nella categoria delle moto derivate nel 2011 con Yamaha poi era passato in BMW e Aprilia prima di incominciare l’avventura con la Rossa di Borgo Panigale nel 2017.

Dopo le due vittorie ottenute in Australia, la stagione di Melandri si è rivelata avara di grandi emozioni e ha portato in dote soltanto altri quattro podi (un secondo e tre terzi posti), evidentemente troppo poco per i vertici della Ducati che avrebbero deciso di cambiare la propria strategia. C’è anche il concreto rischio che nel 2019 non ci siano più piloti italiani in Superbike: Lorenzo Savadori è attualmente in Aprilia ma la scuderia di Noale non ha ancora rinnovato l’accordo con il team inglese SRM.













(foto Lorenzo Di Cola)