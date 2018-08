LIVE Vuelta a Espana 2018, terza tappa Mijas-Alhaurin de la Torre in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA TAPPA DALLE ORE 12.40

Oggi, lunedì 27 agosto, è in programma la terza tappa della Vuelta a España 2018, che porterà il gruppo da Mijas ad Alhaurín de la Torre, per complessivi 178 km. Si tratta di un’altra frazione movimentata, con l’immediata scalata del Puerto del Madroño (20 km al 4,9%),dove partirà la fuga di giornata. L’altimetria sarà amica dei corridori nel finale, adatto ai velocisti, che tuttavia potrebbero non essere in gruppo dopo la prima asperità.

La partenza ufficiale è fissata alle 13.06, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 17.55. La terza tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle ore 16.00 e in streaming su Eurosport Player. OASport vi offrirà, come di consueto, la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Terza tappa Vuelta a España 2018

Lunedì 27 agosto

Mijas – Alhaurín de la Torre, 178 km

Partenza ufficiale: 13.06

Arrivo previsto: 17.25-17.55













