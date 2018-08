LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: arrivo in salita nella quarta tappa. Esame per Fabio Aru

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Vuelta a España 2018, 161 km da Vélez-Málaga a Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Oggi ci sarà il primo vero esame per chi vorrà ambire alla conquista della maglia rossa. Infatti i corridori dovranno scalare due salite di prima categoria: dopo 50 km l’Alto de la Cabra Montés (15,7 km al 5,9%) e poi l’ascesa finale di Puerto de Alfacar (12,4 km al 5,4%).

Vivremo quindi una tappa emozionante, con lo scontro diretto tra i big. Michal Kwiatkowski dovrà resistere per difendere la maglia rossa, mentre il nostro Fabio Aru cecherà di trovare il primo acuto. Particolare attenzione poi alla coppia della Movistar con Alejandro Valverde che proverà a ripetersi e Nairo Quintana pronto a fare subito la differenza in salita.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.50. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA