Vuelta a España 2018, la tappa di domani (29 agosto). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani (mercoledì 29 agosto) prenderà via la quinta tappa della Vuelta a España 2018, 188,7 km da Granada a Roquetas de Mar. Il percorso è caratterizzato da continui saliscendi, senza alcun metro pianeggiante, con la presenza di due Gran Premi della Montagna rispettivamente di terza e seconda categoria: al 55° chilometro si giunge in cima all’Alto de Orgiva (4 km al 7%) e al 162° sul meno ripido ma più impegnativo per lunghezza Alto El Marchal (10,8 km al 4,1%). Terminata l’ultima scalata a 20 km dall’arrivo i corridori scendono in picchiata (dislivello di quasi 1000 metri) per raggiungere la città affacciata sul Mediterraneo.

Il via della quinta frazione della Vuelta a España 2018 è fissato alle 11.56, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.50 e le 17.30, in base alla velocità media di percorrenza. Sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 15.30 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Quinta tappa Vuelta a España 2018

Mercoledì 29 luglio

Granada – Roquetas de Mar 188,7 km

Partenza: 11.56

Arrivo: 16.50-17.30

Altimetria













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO