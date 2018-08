Classifica Vuelta a España 2018: Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa, Fabio Aru a 47″

Il polacco Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa a Puerto de Alfacar. Sul secondo arriva in salita della Vuelta a España 2018 il capitando del Team Sky è riuscito a chiudere nel gruppetto dei migliori e mantenere quindi la leadership della generale. Cambiano invece gli altri due terzi del podio virtuale, visto che in seconda posizione sale il tedesco Emanuel Buchmann a 7”, mentre in terza il britannico Simon Yates a 10”. Top 5 completata dallo spagnolo Alejandro Valverde a 12” e dall’olandese Wilco Kelderman a 25”. Il migliore italiano è Fabio Aru, quindicesimo a 47”. Di seguito la classifica generale della Vuelta a España 2018 al termine della quarta tappa.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2018:

1 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 13H 47′ 19” – B : 6” –

2 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA – HANSGROHE 13H 47′ 26” + 00H 00′ 07” – –

3 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 13H 47′ 29” + 00H 00′ 10” – –

4 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 13H 47′ 31” + 00H 00′ 12” B : 10” –

5 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 13H 47′ 44” + 00H 00′ 25” – –

6 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 13H 47′ 49” + 00H 00′ 30” – –

7 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 13H 47′ 52” + 00H 00′ 33” – –

8 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 13H 47′ 52” + 00H 00′ 33” – –

9 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 13H 47′ 56” + 00H 00′ 37” – –

10 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK – STEP FLOORS 13H 48′ 01” + 00H 00′ 42” – –

11 RAFAL MAJKA 45 BORA – HANSGROHE 13H 48′ 01” + 00H 00′ 42” – –

12 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 13H 48′ 02” + 00H 00′ 43” – –

13 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 13H 48′ 04” + 00H 00′ 45” – –

14 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 13H 48′ 05” + 00H 00′ 46” – –

15 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 13H 48′ 06” + 00H 00′ 47” – –

16 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 13H 48′ 07” + 00H 00′ 48” – –

17 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 13H 48′ 12” + 00H 00′ 53” – –

18 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 13H 48′ 24” + 00H 01′ 05” B : 13” –

19 LAURENS DE PLUS 93 QUICK – STEP FLOORS 13H 48′ 24” + 00H 01′ 05” B : 4” –

20 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13H 49′ 19” + 00H 02′ 00” – –

21 NICOLAS ROCHE 35 BMC RACING TEAM 13H 50′ 01” + 00H 02′ 42” – –

22 JACK HAIG 74 MITCHELTON – SCOTT 13H 50′ 03” + 00H 02′ 44” – –

23 DAVIDE FORMOLO 44 BORA – HANSGROHE 13H 50′ 09” + 00H 02′ 50” – –

24 LOUIS MEINTJES 101 TEAM DIMENSION DATA 13H 50′ 29” + 00H 03′ 10” – –

25 RICHARD CARAPAZ 85 MOVISTAR TEAM 13H 50′ 37” + 00H 03′ 18” – –

26 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 13H 50′ 49” + 00H 03′ 30” – –

27 ANDREY ZEITS 28 ASTANA PRO TEAM 13H 50′ 50” + 00H 03′ 31” – –

28 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA – FDJ 13H 51′ 05” + 00H 03′ 46” – –

29 HERMANN PERNSTEINER 7 BAHRAIN – MERIDA 13H 51′ 13” + 00H 03′ 54” – –

30 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 13H 52′ 31” + 00H 05′ 12” – –

31 AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL 104 TEAM DIMENSION DATA 13H 52′ 42” + 00H 05′ 23” – –

32 HUBERT DUPONT 11 AG2R LA MONDIALE 13H 53′ 17” + 00H 05′ 58” – –

33 VALERIO CONTI 174 UAE TEAM EMIRATES 13H 53′ 28” + 00H 06′ 09” – –

34 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 13H 53′ 46” + 00H 06′ 27” – –

35 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 3 BAHRAIN – MERIDA 13H 54′ 19” + 00H 07′ 00” – –

36 DAVIDE VILLELLA 27 ASTANA PRO TEAM 13H 54′ 34” + 00H 07′ 15” – –

37 MICHAEL WOODS 118 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 13H 54′ 40” + 00H 07′ 21” – –

38 NIKITA STALNOV 26 ASTANA PRO TEAM 13H 54′ 47” + 00H 07′ 28” B : 6” –

39 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 144 TEAM SKY 13H 54′ 52” + 00H 07′ 33” – –

40 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK – SEGAFREDO 13H 54′ 54” + 00H 07′ 35” – –

41 DANIEL MORENO FERNANDEZ 115 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 13H 55′ 13” + 00H 07′ 54” – –

42 MERHAWI KUDUS 107 TEAM DIMENSION DATA 13H 55′ 23” + 00H 08′ 04” – –

43 WINNER ANDREW ANACONA 83 MOVISTAR TEAM 13H 55′ 29” + 00H 08′ 10” – –

44 SIMONE PETILLI 177 UAE TEAM EMIRATES 13H 55′ 31” + 00H 08′ 12” – –

45 JOSE HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13H 55′ 37” + 00H 08′ 18” – –

46 IGOR ANTON HERNANDEZ 102 TEAM DIMENSION DATA 13H 55′ 45” + 00H 08′ 26” – –

47 PIERRE ROLLAND 116 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 13H 55′ 46” + 00H 08′ 27” B : 7” –

48 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 13H 56′ 17” + 00H 08′ 58” – –

49 BAUKE MOLLEMA 161 TREK – SEGAFREDO 13H 56′ 30” + 00H 09′ 11” – –

50 PAVEL KOCHETKOV 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 13H 56′ 52” + 00H 09′ 33” – –

51 STÉPHANE ROSSETTO 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13H 56′ 52” + 00H 09′ 33” – –

52 BRENT BOOKWALTER 32 BMC RACING TEAM 13H 57′ 09” + 00H 09′ 50” – –

53 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 22 ASTANA PRO TEAM 13H 57′ 12” + 00H 09′ 53” – –

54 FLORIS DE TIER 134 TEAM LOTTO NL – JUMBO 13H 57′ 29” + 00H 10′ 10” – –

55 LUIS GUILLERMO MAS BONET 194 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 13H 58′ 02” + 00H 10′ 43” – –

56 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 13H 58′ 07” + 00H 10′ 48” – –

57 EDWARD RAVASI 178 UAE TEAM EMIRATES 13H 58′ 12” + 00H 10′ 53” – –

58 TAO GEOGHEGAN HART 143 TEAM SKY 13H 59′ 06” + 00H 11′ 47” – –

59 EDUARD PRADES REVERTER 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 13H 59′ 15” + 00H 11′ 56” – –

60 SANDER ARMEE 62 LOTTO SOUDAL 13H 59′ 15” + 00H 11′ 56” – –

61 SEPP KUSS 135 TEAM LOTTO NL – JUMBO 13H 59′ 24” + 00H 12′ 05” – –

62 SERGIO PARDILLA BELLON 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 13H 59′ 37” + 00H 12′ 18” – –

63 JORGE CUBERO GALVEZ 184 BURGOS BH 13H 59′ 52” + 00H 12′ 33” – –

64 VINCENZO NIBALI 1 BAHRAIN – MERIDA 13H 59′ 52” + 00H 12′ 33” – –

65 ARITZ BAGUES KALPARSORO 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 13H 59′ 53” + 00H 12′ 34” – –

66 SIMON GESCHKE 153 TEAM SUNWEB 14H 00′ 13” + 00H 12′ 54” – –

67 FABIO FELLINE 165 TREK – SEGAFREDO 14H 00′ 16” + 00H 12′ 57” – –

68 MAURITS LAMMERTINK 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 14H 00′ 24” + 00H 13′ 05” – –

69 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 14H 00′ 29” + 00H 13′ 10” – –

70 SALVATORE PUCCIO 146 TEAM SKY 14H 00′ 47” + 00H 13′ 28” – –

71 DAMIEN HOWSON 75 MITCHELTON – SCOTT 14H 01′ 06” + 00H 13′ 47” – –

72 FRANCO PELLIZOTTI 6 BAHRAIN – MERIDA 14H 01′ 14” + 00H 13′ 55” – –

73 TIAGO MACHADO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 14H 01′ 16” + 00H 13′ 57” – –

74 RYAN GIBBONS 105 TEAM DIMENSION DATA 14H 01′ 28” + 00H 14′ 09” – –

75 GEORG PREIDLER 55 GROUPAMA – FDJ 14H 01′ 50” + 00H 14′ 31” – –

76 DRIES DEVENYNS 94 QUICK – STEP FLOORS 14H 02′ 03” + 00H 14′ 44” – –

77 JAI HINDLEY 154 TEAM SUNWEB 14H 03′ 03” + 00H 15′ 44” – –

78 MICKAEL DELAGE 52 GROUPAMA – FDJ 14H 03′ 28” + 00H 16′ 09” – –

79 DANIEL MARTIN 176 UAE TEAM EMIRATES 14H 04′ 09” + 00H 16′ 50” – –

80 MARKEL IRIZAR ARAMBURU 166 TREK – SEGAFREDO 14H 04′ 28” + 00H 17′ 09” – –

Foto: Valerio Origo