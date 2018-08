LIVE Tuffi, Europei 2018 in DIRETTA: Batki-Tocci per la sorpresa nel Team Event

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di tuffi. Cominciano le gare in quel di Glasgow e si partirà con il Team Event. Una prova che prevede due tuffatori per ogni nazione con tuffi sia dal trampolino che dalla piattaforma. Un tuffo a testa e dovranno essere coperte tutte le rotazioni (avanti, indietro, rovesciato, ritornato, avvitamento e verticale).L’Italia si presenterà ai nastri di partenza con la coppia formata da Noemi Batki e Giovanni Tocci. Un duo collaudato e che ha già gareggiato insieme al Mondiale lo scorso anno (nono posto). Sarà Batki ad affrontare due tuffi dalla piattaforma ed uno solo dal trampolino, mentre Tocci salirà due volte sul trampolino e solo una dai 10 metri.

Russia ed Ucraina sono le nazioni da battere e favorite per la medaglia d’oro, ma attenzione anche alla Bielorussia. Sarà un’Italia che promette comunque grande battaglia e che lotterà fino all’ultimo tuffo per una medaglia che è ampiamente possibile.

Si comincia alle ore 13.00 con il Team Event. Non perdetevi nulla e buon divertimento con la diretta di OA Sport













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

12.40: Tra poco comincerà il Team Event. Una prova che prevede due tuffatori per ogni nazione con tuffi sia dal trampolino che dalla piattaforma. Un tuffo a testa e dovranno essere coperte tutte le rotazioni (avanti, indietro, rovesciato, ritornato, avvitamento e verticale).

12.35: Benvenuti alla nostra diretta sulla prima giornata degli Europei 2018 di tuffi