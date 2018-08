LIVE Tiro a volo, Europei 2018 in DIRETTA: al via le qualifiche dello skeet junior

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli Europei di tiro a volo: a Leobersdorf, settimo giorno di gare dedicato allo skeet junior, con tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne. Saranno quattro gli azzurrini in gara: tra le donne ai nastri di partenza la sola Giada Longhi, mentre tra gli uomini scenderanno in pedana Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci, che parteciperanno anche alle qualificazioni della gara a squadre.

Si inizia alle ore 12.30.













