LIVE Tiro a volo, Europei 2018 in DIRETTA: 3 agosto. Jessica Rossi per la rimonta, De Filippis sogna la finale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli Europei di tiro a volo: a Leobersdorf, terzo giorno di gare dedicato al trap senior con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire.

Nella categoria senior, nel trap femminile in gara per l’Italia Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, mentre le iscritte totali saranno 38, con 7 team per la classifica a squadre. Nel trap maschile gli azzurri saranno Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri.

Si inizia con la categoria senior alle ore 8.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Pagina Facebook FITAV)













9.17 Si è quasi conclusa la terza serie femminile e Federica Caporuscio resta in seconda piazza, mentre Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa sono settime ad un piattello dalla finale virtuale a 50 piattelli dalla conclusione.

9.10 Siamo a metà della terza serie per Federica Caporuscio, che al momento si mantiene in seconda posizione. Ha iniziato la sua terza serie anche Mauro De Filippis tra gli uomini.

9.00 In pedana Federica Caporuscio, scatta anche la terza serie maschile.

8.50 Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa chiudono con 24/25, restando in corsa per un posto in finale.

8.40 In questa prima tornata in pedana Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa, chiamate alla rimonta dopo il 46/50 di ieri.

8.30 Si inizia con il trap femminile senior: in programma le ultime tre serie di qualifica. In gara per l’Italia Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio.

