Sorteggio Champions League 2018-2019: le possibili avversarie di Juventus, Napoli, Roma e Inter e le 4 fasce per i gironi. Liverpool mina vagante

Ci siamo. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: nel Principato conosceremo la composizione dei vari gruppi, ciascuno composto da quattro formazioni, ognuna proveniente da una diversa fascia. La UEFA, infatti, divide le 32 squadre partecipanti in quattro “raggruppamenti” iniziali in base al ranking. La Juventus sarà testa di serie, Roma e Napoli partiranno dal secondo gruppo, l’Inter è relegata nel quarto a causa della lunga assenza da queste competizioni.

JUVENTUS – L’unica italiana in prima fascia è la Vecchia Signora che potrà così evitare praticamente tutte le big. Con i bianconeri, infatti, ci sono Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, PSG e Lokomotiv Mosca, ragion per cui il cammino dei ragazzi guidati da Massimiliano Allegri potrebbe essere meno complicato rispetto alle altre italiane. La seconda fascia, però, potrebbe riservare sorprese sgradite ai campioni d’Italia: in primis il Manchester United e il Tottenham, pretendenti ad un posto tra le migliori quattro d’Europa, mentre la terza annovera il Liverpool, vera e propria mina vagante di questa Champions. La vittoria del Benfica a Salonicco, nei playoff, ha portato la compagine di Klopp ad essere inserita in questo raggruppamento iniziale per via di un coefficiente UEFA peggiore rispetto ai lusitani. Le insidie maggiori dell’ultima fascia, invece, sono il Galatasaray e l’Hoffenheim, che potrebbero rappresentare degli ostacoli difficili da superare.

NAPOLI/ROMA – In seconda fascia, come detto, troviamo la Roma e il Napoli, insieme al Manchester United, Tottenham, Shakhtar Donetsk, Porto, Borussia Dortmund e al Benfica. Entrambe le formazioni dovranno quasi certamente vedersela contro una compagine di spicco del panorama continentale tra quelle incluse in prima fascia con la Juve (non sono possibili i derby nella fase a gironi da regolamento). La “preferita” potrebbe essere la Lokomotiv Mosca. Dalla terza fascia, i pericoli arrivano dal Lione, Monaco, Schalke 04 e ovviamente dal citato Liverpool. In questo senso, non è da escludere che le squadre nostrane possano capitare con le due finaliste della passata edizione (Real Madrid e Liverpool), un abbinamento che renderebbe ulteriormente complesso il percorso europeo.

INTER – La formazione di Luciano Spalletti, quasi certamente, dovrà affrontare match molto impegnativi (in quarta fascia) e con ogni probabilità capiterà in un raggruppamento “impossibile”. Una big dalla prima fascia e un’outsider dalla seconda sono praticamente sicure, mentre il Liverpool, per quanto detto precedentemente, rischia di rendere ancor più tremendo l’impatto dei nerazzurri con la Champions League.

FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

PRIMA FASCIA:

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

PSG

Manchester City

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA:

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham

Roma

Benfica

TERZA FASCIA:

Liverpool

Schalke

Lione

Monaco

Ajax

Cska Mosca

Psv Eindhoven

Valencia

QUARTA FASCIA:

Viktoria Plzen

Club Brugge

Galatasaray

Young Boys

Inter

Hoffenheim

Stella Rossa

Aek

