LIVE Copenhagen-Atalanta, Europa League in DIRETTA: la Dea per fare risultato e volare alla fase a gironi

Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Copenaghen-Atalanta, ritorno dell’ultimo turno preliminare dell’Europa League 2018-2019. Dopo aver superato agevolmente i primi due turni preliminari, i bergamaschi sono stati bloccati sullo 0-0 dai danesi nell’andata del turno decisivo per accedere alla fase finale della competizione. Nel match di sette giorni fa la squadra di Gasperini ha imposto il proprio gioco spumeggiante, sostenuta anche dal fattore campo favorevole, ma non è riuscita a concretizzare nessuna delle numerose occasioni create.

Gomez e compagni hanno dimostrato di essere superiori rispetto agli avversari, ma dovranno confermare la prestazione dell’andata anche nella trasferta danese. Per l’Atalanta sarà fondamentale marcare almeno un gol, infatti a quel punto sarebbe sufficiente anche un pareggio per passare il turno e raggiungere Milan e Lazio nel sorteggio di domani. Tornano dal primo minuto alcuni dei titolari che sono rimasti a riposo in campionato come Masiello, Toloi, Hateboer, Freuler, De Roon ed il Papu Gomez.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Copenaghen-Atalanta, ritorno dell’ultimo turno preliminare dell’Europa League 2018-2019. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.30. Buon divertimento!

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com