LIVE Sorteggi Champions League 2018-2019 in DIRETTA: orario d’inizio, fasce, tv e possibili avversarie di Juventus, Napoli, Roma e Inter

Domani, 30 agosto, alle ore 18.00 si terranno i sorteggi di Champions League 2018-2019. A Montecarlo verranno composti gli otto gironi da quattro squadre ciascuno che vanno a costituire la prima fase della competizione continentale per club. Grazie al nuovo regolamento in vigore, le migliori quattro squadre italiane al termine dello scorso Campionato Italiano prendono parte all’evento: Juventus, Napoli, Roma e Inter.

Le 32 squadre partecipanti vengono divise in quattro fasce: alla prima appartengono le vincitrici dei sei campionati nazionali più importanti (Spagna, Germania, Inghilterra, Italia, Francia e Russia) oltre ai club campioni in carica di Champions League ed Europa League; le restanti sono determinate in base al ranking. La società bianconera dunque è inserita nel primo raggruppamento, Napoli e Roma nella fascia successiva, i nerazzurri invece fanno parte dell’ultima.

La Juventus eviterà le principali big, ma ciò non decreta la certezza di un girone abbordabile. Le inglesi Manchester United e Tottenham sono le più pericolose avversarie in seconda fascia, così come il Liverpool in terza; mentre nell’ultimo raggruppamento attenzione al Galatasaray (che ha eliminato nella fase a gruppi la Vecchia Signora nella stagione 2013-2014) e all’Hoffenheim. I partenopei e i giallorossi sono inseriti insieme a gran parte delle “outsider” della competizione: la loro speranza è quella di incrociare il Lokomotiv Mosca (in prima fascia come vincitore del Campionato di Russia), ma attenzione alle tante mine vaganti del terzo raggruppamento, tra cui il già citato Liverpool, Valencia e Monaco. Meno fortunata tra le italiane l’Inter, che a causa del coefficiente basso dovuto alla mancata partecipazione nella cosiddetta “Europa che conta” da diversi anni, con molta probabilità verrà sorteggiata in un girone di ferro, con almeno un’avversaria tra le pretendenti alla conquista della coppa dalle grandi orecchie.

Il sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 24 dalle ore 17.45 e in streaming sul sito ufficiale UEFA.

Di seguito le quattro fasce:

PRIMA FASCIA

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

PSG

Manchester City

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Benfica

Napoli

Tottenham

Roma

TERZA FASCIA

Liverpool

Schalke 04

Lione

Monaco

Valencia

Ajax

CSKA Mosca

PSV Eindoven

QUARTA FASCIA

Stella Rossa

Viktoria Plzen

Bruges

Galatasaray

Young Boys

Inter

Hoffenheim

AEK Atene

Foto: Oleksandr Osipov/Shutterstock.com