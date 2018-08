LIVE Real Madrid-Atletico Madrid, Supercoppa Europea in DIRETTA: show a Tallin per il primo trofeo, merengues favorite

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Atletico Madrid, match valido per la Supercoppa Italiana 2018 di calcio. A Tallinn, capitale dell’Estonia, si assegna il primo trofeo stagionale a livello internazionale e si preannuncia grande spettacolo con un derby spagnolo davvero rovente pronto a regalare emozioni e divertimento. Da una parte i blancos vincitori delle ultime tre Champions League e che inseguono il tris consecutivo anche in questa competizione, dall’altra i colchoneros che vogliono fare uno sgambetto ai cugini e imporsi per la terza volta nella loro storia.

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus e si affiderà al tridente offensivo composto da Isco, Benzema e Bale supportati da Luka Modric che vuole a tutti i costi l’Inter. L’Atletico Madrid di Simeone punta sui gol di Griezmann e Diego Costa per una serata davvero magica. Il derby della capitale, che si riproporrà in campionato anche il prossimo 30 settembre, è come sempre un evento sportivo irrinunciabile soprattutto se mette in palio un trofeo di questa importanza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Real Madrid-Atletico Madrid, match valido per la Supercoppa Italiana 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.













Foto: katatonia82 / Shutterstock.com