LIVE Real Madrid-Atletico Madrid, Supercoppa Europea in DIRETTA: come seguire la partita in tv e streaming, programma e orario

Ferragosto rovente per il grande calcio internazionale, questa sera si gioca la Supercoppa Europea e si assegna dunque il primo trofeo stagionale a livello continentale. Real Madrid e Atletico Madrid si sfideranno a Tallinn in una partita caldissima, un derby spagnolo sempre sentitissimo soprattutto quando la posta in palio è così elevata. Si decide tutto in novanta minuti (più eventuali supplementari e calci di rigore), a fronteggiarsi ci saranno i vincitori delle ultime tre Champions League e i detentori dell’Europa League in un match che si preannuncia pirotecnico e altamente spettacolare.

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus ma i ragazzi di Lopetegui partiranno comunque con i favori del pronostico per andare a caccia della quinta affermazione in questa competizione (hanno vinto le ultime due edizioni oltre a quelle del 2000 e 2014) mentre l’Atletico Madrid punterà al tris dopo le apoteosi del 2010 e 2012. Le meregues punteranno tanto sul tridente offensivo composto da Isco, Bale e Benzema supportati da Modric forse all’ultima serata in maglia bianca, i colchoneros cercheranno di imporsi grazie ai gol del caldissimo Griezmann.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Real Madrid-Atletico Madrid, match che assegna la Supercoppa Europea 2018. Di seguito la data, il programma dettagliato e l'orario d'inizio di Real Madrid-Atletico Madrid, Finale della Supercoppa Europea 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO:

21.00 Supercoppa Europea 2018 – Real Madrid vs Atletico Madrid

SUPERCOPPA EUROPEA 2018: COME VEDERE REAL MADRID-ATLETICO MADRID IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e su Sky.

Prevista la diretta streaming su Rai Play e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: imagestockdesign / Shutterstock.com