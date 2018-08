Real Madrid-Atletico Madrid, Supercoppa Europea 2018: probabili formazioni. Dubbi su Modric, attacchi da urlo

Real Madrid e Atletico Madrid sono pronte per fronteggiarsi a Tallinn (Estonia) nel match che assegnerà la Supercoppa Europea 2018, il primo trofeo internazionale della stagione per il grande calcio internazionale. Da una parte i vincitori delle ultime tre Champions League che vanno a caccia della terza affermazione consecutiva in questa competizione (la quinta della storia), dall’altra i trionfatori dell’ultima Europa League che puntano al tris: si preannuncia un derby spagnolo rovente e infuocato dove spettacolo ed emozioni non mancheranno mai.

I blancos dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus ma a centrocampo dovrebbe esserci Luka Modric anche se al centro delle sirene di mercato con l’Inter pronta al colpaccio. In porta ballottaggio tra Navas e Courtois, preannunciato il 4-3-1-2 con il tridente offensivo composto da Isco, Bale e Benzema. Annunciata la difesa a quattro con Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo mentre a centrocampo agiranno Casemiro, Kroos e appunto Modric salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Julen Lopetegui esordisce così sulla panchina delle merengues e affronterà i colchoneros di Diego Simeone, pronto ad affidarsi ovviamente ai gol di Griezmann e Diego Costa. A centrocampo un dubbio tra Rodri e Partey, nella difesa a quattro parte favorito Juanfran su Arias. Di seguito le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid, finale della Supercoppa Europea 2018.

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Bale, Benzema. All. Julen Lopetegui

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luís; Koke, Saul, Rodri, Lemar; Griezmann, Diego Costa. All. Diego Simeone













Foto: Marco Iacobucci Shutterstock