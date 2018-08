LIVE Nuoto sincronizzato, Europei 2018 in DIRETTA: 4 agosto. L’Italia in lizza per il podio nel libero della prova a squadre

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la sfida per il podio alla coppia spagnola. Nel pomeriggio si disputerà l’attesissima finale della routine libera della prova a squadre, in cui le azzurre guidate da Patrizia Giallombardo proveranno a superare la Spagna (terza nei preliminari davanti all’Italia) per assicurarsi il bronzo vista la distanza con Russia ed Ucraina.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00. Buon divertimento!

9.55: Sarà la coppia austriaca a dare il via ai preliminari del duo libero.

9.50: 10′ all’inizio dei preliminari del programma libero del duo.

9.48: Favorite d’obbligo le due russe Kolesnichenko/Arkhipovskaia che già da questa prima prova di giornata daranno spettacolo.

9.44: Accompagnate dalla musica “Halloween Horror Scary Sounds and Music“, le due azzurre sono pronte a far vedere dinamicità e leggiadria nelle acque britanniche, iniziando con il piglio giusto il proprio percorso che le porterà alla finale.

9.41: Ferro e Cerruti, dunque, sono chiamate ancora una volta ad esibirsi e mettere in mostra le stesse qualità evidenziate all’esordio.

9.37: L’Italia è reduce da un day-1 con due medaglie all’attivo: un argento nel duo misto tecnico conquistato da Giorgio Minisini e Manila Flamini ed un bronzo nel duo tecnico ottenuto da Linda Cerruti e Costanza Ferro. Un bottino, dunque, di tutto rispetto che conferma il ruolo di primo livello del Bel Paese anche se il secondo posto di Minisini/Flamini lascia un po’ d’amaro in bocca per le valutazioni dei giudici.

9.35: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato a Glasgow (Gran Bretagna).

Foto: Deepbluemedia