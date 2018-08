LIVE Nuoto, Europei 2018 in DIRETTA: venerdì 3 agosto. Tocca subito a Ilaria Cusinato nei 400 misti. Staffette azzurre per il podio

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow. Un day-1 in cui l’Italia avrà chance per conquistare medaglie ed iniziare il percorso continentale nel migliore dei modi nella vasca britannica.

Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato sarà tra le osservate speciali puntando chiaramente alla finale e poi a conquistare il podio. Grande attenzione anche nei 100 farfalla donne nei 100 rana uomini dove Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo e Fabio Scozzoli faranno di tutto per staccare il biglietto per l’atto conclusivo. All’opera anche Simona Quadarella che farà il proprio esordio negli 800 stile libero, testandosi e volendo centrale il pass per la finale. A chiosa le staffette 4×100 stile libero (maschile e femminile) per centrare la top3.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdersi neanche un istante del darsi in vasca. Si comincia alle 10.30. Buon divertimento

