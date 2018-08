Nuoto, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara venerdì 3 agosto. Orari e programma delle gare

Si comincia finalmente. Prima giornata di gare a Glasgow per gli Europei di nuoto 2018. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna.

Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato sarà tra le osservate speciali puntando chiaramente alla finale e poi a conquistare una medaglia. Grande attenzione anche nei 100 farfalla donne nei 100 rana uomini dove Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo e Fabio Scozzoli faranno di tutto per staccare il biglietto per l’atto conclusivo. All’opera anche Simona Quadarella che farà il proprio esordio negli 800 stile libero, testandosi e volendo centrale il pass per la finale. A chiosa le staffette 4×100 stile libero (maschile e femminile) per centrare le medaglie.

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 di nuoto della prima giornata di gare coperta dai canali di RaiSport mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

Europei 2018: il programma di venerdì 3 agosto

3 agosto

Batterie

ore 10.30 – 400 misti donne – Ilaria Cusinato, Alessia Polieri, Carlotta Toni

ore 10.50 – 400 stile libero uomini – Domenico Acerenza

ore 11.13 – 50 stile libero donne – Lucrezia Raco, Erika Ferraioli

ore 11.24 – 50 dorso uomini – Thomas Ceccon, Simona Sabbioni

ore 11.36 – 100 farfalla donne – Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo, Claudia Tarzia

ore 11.46 – 100 rana uomini – Fabio Scozzoli, Alessandro Pinzuti

ore 12.01 – 4×100 stile libero donne – Giada Galizi, Federica Pellegrini, Laura Letrari, Erika Ferraioli

ore 12.12 – 4×100 stile libero uomini – Luca Dotto, Lorenzo Zazzeri, Ivano Vendrame, Alessandro Miressi

ore 12.23 – 800 stile libero donne – Simona Quadarella

Semifinali-Finali

ore 18.00 – 400 misti donne finale

ore 18.09 – 400 stile libero uomini finale

ore 18.18 – 50 stile libero donne semifinali

ore 18.25 – 50 dorso uomini semifinali

ore 18.32 – 100 farfalla donne semifinali

ore 18.39 – 100 rana uomini semifinali

ore 19.01 – 4×100 stile libero donne finale

ore 19.10 – 4×100 stile libero uomini finale













