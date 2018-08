European Championships 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di venerdì 3 agosto

Oggi si assegneranno le prime medaglie agli European Championships 2018. L’Italia si giocherà subito carte davvero importanti: aspettiamoci una giornata densa di soddisfazioni per il Bel Paese.

NUOTO SINCRONIZZATO

Ore 13.45: Finale duo tecnico

A seguire: Finale duo tecnico misto

Linda Cerruti e Costanza Ferro partono con ambizioni da podio. Se Russia ed Ucraina sembrano fuori portata, il bronzo rappresenta un obiettivo concreto per le azzurre, che dovranno vedersela con Spagna e Grecia. Nel duo misto, poi, l’Italia calerà l’asso Giorgio Minisini, che in coppia con Manila Flamini sogna di ripetere l’exploit d’oro dei Mondiali 2018. Servirà la perfezione assoluta per precedere i temibili russi Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev.

Percentuali di medaglia

Cerruti-Ferro: 60%

Flamini-Minisini: 99%

GINNASTICA ARTISTICA

14.15: prova a squadre e all-around individuale femminile juniores

I punteggi delle qualificazioni serviranno ad assegnare le medaglie sia della gara a squadre sia di quella individuale sui quattro attrezzi (oltre ad assegnare i pass per le finali di specialità). Si prospetta un duello di fuoco tra Italia e Russia: una corsa all’oro che potrebbe risolversi per una manciata di decimi. Sogna in grande anche Giorgia Villa nella prova individuale.

Percentuali di medaglia

Italia (prova a squadre): 100%

Giorgia Villa: 90%

CICLISMO SU PISTA

Dalle 15.00: finali

Grande attesa per gli inseguimenti a squadre. Le azzurre, seconde nella fase di qualificazione alle spalle della Gran Bretagna, partiranno con i favori del pronostico nella semifinale contro la Germania. L’oro sembra però già prenotato dalle padrone di casa. Il quartetto maschile, addirittura primo ieri nell’eliminatoria, ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa, trovandosi di fronte in semifinale proprio la Gran Bretagna, sempre temibile pur se non al meglio della condizione e con una formazione rinnovata e ringiovanita. Certo, se gli azzurri dovessero avere la meglio sui sudditi della Regina, allora si spalancherebbe una grossa opportunità.

Italia ambiziosa anche nelle prove di scratch. Rachele Barbieri ha già conquistato l’oro mondiale in questa disciplina nel 2017, mentre Elia Viviani la affronterà in preparazione all’omnium di domani. Si tratta di una gara ‘lotteria’, spesso risolta da attacchi da lontano. Qualora, tuttavia, si dovesse arrivare in volata, allora il veronese diventerebbe l’uomo da battere. Ipotesi complessa, perché tutti correranno contro l’azzurro proprio per non portarlo allo sprint.

Percentuali di medaglia

Italia (inseguimento a squadre maschile): 60%

Italia (inseguimento a squadre femminile): 90%

Rachele Barbieri (scratch): 50%

Elia Viviani (scratch): 30%

NUOTO

17.45, Finali

Si assegnano i primi quattro titoli in piscina, con l’Italia attesa protagonista. Ilaria Cusinato si presenta al via dei 400 misti tra le grandi favorite. Una gara resa aperta dall’assenza della fuoriclasse ungherese Katinka Hosszu: la magiara ha preferito concentrarsi sul dorso. La giovane azzurre dovrà vedersela principalmente con le padrone di casa britanniche Hanna Miley ed Aimee Willmott. Da podio anche la 4×100 sl dell’Italia capitanata dal veterano Luca Dotto, anche se la Russia sembra partire un gradino dinanzi a tutti. Minori le chance di medaglia della 4×100 sl femminile con Federica Pellegrini. Nei 400 sl, infine, proverà a stupire il lucano Domenico Acerenza.

Percentuali di medaglia

Ilaria Cusinato (400 misti): 70%

Italia (4×100 sl maschile): 80%

Italia (4×100 sl femminile): 25%

Domenico Acerenza (400 sl): 20%

Foto: Diego Gasperoni