Griglia di partenza MotoGP, GP Austria 2018: risultato e classifica qualifiche

Le qualifiche del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP, sono sta estremamente avvincenti e appassionanti. Non è mancato lo spettacolo al Red Bull Ring, i piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica. Andrea Dovizioso, Marc Marquez e Jorge Lorenzo non si sono mai tirati indietro. Delusione per Valentino Rossi che si è dovuto accontentare della 14esima posizione. Di seguito il risultato delle qualifiche e la griglia di partenza.

GP AUSTRIA 2018: GRIGLIA DI PARTENZE E RISULTATO QUALIFICHE

13. Smith

14. Rossi

15. A. Espargarò

16. Morbidelli

17. Miller

18. Syahrin

19. Simeon

20. Redding

21. Nakagami

22. Luthi

23. Abraham













