MotoGP, GP Austria 2018: risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez pole davanti a Dovizioso. Valentino Rossi 14° in grande difficoltà

Marc Marquez è implacabile. Il campione del mondo in carica conquista la pole position nel GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP, piegando in un confronto molto appassionante la coppia Ducati Andrea Dovizioso / Jorge Lorenzo. Il forlivese si è fermato ad appena due millesimi dall’iberico, dimostrando di trovarsi anch’egli a meraviglia su questo tracciato. Il maiorchino invece ha ottenuto un crono a +0″135 dal centauro della Honda. Molto male invece Valentino Rossi, solo quattordicesimo e in difficoltà con la Yamaha

MARQUEZ CHE NUMERI! – 77esima pole in carriera per lo spagnolo che in 1’23″241 si toglie la soddisfazione di mettersi davanti alle Rosse, vittoriose sul Red Bull Ring nel 2016 e nel 2017. Una strategia con gomma media sull’avantreno e soft sul posteriore che ha permesso all’asso di Cervera di conquistare la terza partenza dalla pole stagionale dando un saggio delle sue eccellenti qualità sul giro secco.

LA DUCATI C’E’ – La Ducati comunque risponde presente. L’ultimo settore di Marc ha fatto la differenza rispetto ad un “Dovi” eccezionalmente veloce. Il pilota italiano vuol bissare il tronfo di Brno e domani, memore della fantastica lotta dell’anno scorso con lo spagnolo, vorrà replicare dando continuità al momento positivo. Sarà anche della partita Lorenzo, performante sulla D16 e desideroso di confermarsi prestazionale sulla GP18, arrivando davanti al rivale della Honda ed anche al proprio compagno di team. Ne ha facoltà il maiorchino e domani ne vedremo delle belle.

VALENTINO ROSSI IN CRISI – Piove sul bagnato per Rossi: 14° tempo per il campione di Tavullia, distante dall’eccellenza su questo circuito. La Yamaha tra le mani del “Dottore” è apparsa particolarmente lenta nel terzo settore, peccando in termini di trazione, e non consentendo al centauro italiano di centrare la qualificazione alla Q2, dopo che anche nei turni di libere il “46” aveva fatto molta fatica nel trovare la messa a punto ideale. Un risultato che per Valentino è il peggiore dalle qualifiche del GP di Catalogna 2017 (13°). Una giornata da dimenticare.

ORDINE DEI TEMPI – QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018 – MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.7 1’23.241

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.1 1’23.243 0.002 / 0.002

3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 309.3 1’23.376 0.135 / 0.133

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.5 1’23.503 0.262 / 0.127

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.1 1’23.812 0.571 / 0.309

6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 1’23.887 0.646 / 0.075

7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.5 1’23.922 0.681 / 0.035

8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1’24.091 0.850 / 0.169

9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.2 1’24.124 0.883 / 0.033

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.5 1’24.227 0.986 / 0.103

11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.0 1’24.284 1.043 / 0.057

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 307.6 1’24.342 1.101 / 0.058

13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.3 1’24.245 0.050 / 0.015

14 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.2 1’24.309 0.114 / 0.064

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.1 1’24.762 0.567 / 0.453

16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 305.8 1’24.767 0.572 / 0.005

17 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.3 1’24.805 0.610 / 0.038

18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.6 1’24.834 0.639 / 0.029

19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 299.5 1’24.868 0.673 / 0.034

20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.1 1’25.067 0.872 / 0.199

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.4 1’25.178 0.983 / 0.111

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 302.9 1’25.310 1.115 / 0.132

23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 305.6 1’25.339 1.144 / 0.029













foto: Valerio Origo