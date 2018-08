LIVE Motocross, GP Bulgaria 2018 in DIRETTA: Jeffrey Herlings per ipotecare il Mondiale, Tony Cairoli si gioca tutto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Bulgaria 2018 della MXGP. Il circus si trasferisce a Sevlievo (per la prima volta dal 2014) per il 17° round di un Mondiale che sembra ormai saldamente nelle mani del fenomeno olandese della KTM Jeffrey Herlings, reduce da nove vittorie di manche consecutive e con un vantaggio di 58 punti in classifica sul suo compagno di squadra Antonio Cairoli. Il nove volte campione iridato si è presentato al weekend bulgaro in condizioni fisiche menomate a causa dell’infortunio al ginocchio destro patito in una caduta in Svizzera, ma cercherà in tutti modi di vincere per tenere in vita una fiammella di speranza nella lotta all’iride.

L’olandese volante parte coi favori del pronostico considerando che in Qualifying Race ha rifilato dei distacchi abissali a tutti gli avversari, incluso un Tony Cairoli che è arrivato al traguardo in quinta posizione a 38″ di ritardo dal leader del Mondiale. Il siciliano dovrà fare i conti anche con lo sloveno Tim Gajser (2° in qualifica), il belga Clement Desalle (3° nel Mondiale) ed il transalpino Romain Febvre.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale delle due manche del GP di Bulgaria 2018, 17esima tappa del Mondiale MXGP. Si comincia alle 13.15 con gara 1. Buon divertimento!

13′ È bastato poco ad Herlings per allungare: il vantaggio su Gajser è ora superiore ai 6″. Cairoli ha accorciato su Lieber ed è ora a 3.2″

11′ Cairoli è ora a 4″ da Lieber. Bel ritmo anche di Febvre, quarto ma molto vicino a Desalle

10′ Cairoli supera Coldenhoff e sale in ottava posizione. Herlings allunga: 1’50″943, quasi un secondo meglio di Gajser, il cui ritardo è ora di 2.6″

8′ Giro più veloce di Herlings, in 1’51″560. L’olandese sta cominciando ad imprimere il suo ritmo forsennato. Cairoli è nono, nella scia di Coldenhoff

6′ Gajser sembra riuscire a contenere il distacco da Herlings intorno al secondo

5′ Cairoli è in decima posizione. Ha superato Lupino, sfruttando anche la caduta di Seewer

4′ Herlings sta già volando ed ha oltre un secondo di vantaggio su Gajser. Desalle è già a 4″

2′ Cade Anstie! Proprio davanti a Cairoli, che è costretto a fermarsi e poi ripartire. L’italiano è ora 12°

1′ Dietro Herlings ci sono Gajser e Desalle. Cairoli è indietro, a metà gruppo

1′ Vola subito al comando Herlings!

PARTITI! 30′ + 2 giri!

13.15 Pochi secondi alla partenza!

13.11 I piloti sono già nel recinto di partenza

13.09 Tony Cairoli è vicino alla resa: non vince da tantissimo e soprattutto, nelle ultime gare è stato limitato da diversi problemi fisici. Proprio nell’ultimo weekend, in Svizzera, TC è caduto ed ha problemi al ginocchio

13.06 Herlings sta letteralmente dominando la stagione: ha vinto 25 manche, le ultime 9 consecutivamente, con 4 doppiette di fila. Il suo vantaggio è di 58 punti, complice l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal weekend di Ottobiano

13.03 Sarà un altro dominio di Jeffrey Herlings? Pare proprio di sì, vista la superiorità schiacciante mostrata dall’olandese nella qualifying race di ieri

13.00 Si parte tra 15 minuti!

ore 12.55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Bulgaria 2018 della MXGP!

Foto: Valerio Origo