LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. prove libere 3, si studia per le qualifiche. La pattuglia italiana ci prova

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, 12° round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato britannico di Silverstone riprenderà la sfida Italia-Spagna nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi, in sella alla KTM, vorrà replicare il grande risultato della gara in Austria, dove ha ottenuto una convincente vittoria, aumentando il vantaggio sull’iberico Jorge Martin (+12), fortemente condizionato dalla frattura al polso rimediata nel corso delle prove del round di Brno (Repubblica Ceca). Nonostante le difficoltà del caso, Martin, sulla Honda del Team Gresini, ha messo in mostra tutte le sue qualità e quindi sull’asfalto inglese ci aspettiamo un confronto molto serrato tra i due.

Attenzione però a sottovalutare il resto della truppa italica. Nel corso delle PL2 Tony Arbolino è stato velocissimo, al pari di Niccolò Antonelli, intenzionati a mettersi in evidenza nel corso di questo weekend. Lo stesso dicasi per Enea Bastianini e Nicolò Bulega, anch’essi con tanta voglia di far bene.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, 12° round del Mondiale 2018 di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo